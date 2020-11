Der Corona-Lockdown und die damit verbundenen Maßnahmen wirkt sich erheblich auf das öffentliche Leben in Laufenburg aus. So kündigte Bürgermeister Ulrich Krieger an, dass mit Ausnahme der Gemeinderatssitzungen sämtliche städtischen Veranstaltungen bis Jahresende abgesagt sind.

Keine Gedenkfeier zum Volkstrauertag

Das gilt auch für die bevorstehende Feier anlässlich des Volkstrauertages, auch wenn in diesem Jahr des 75. Jahrestags des Ende des 2. Weltkrieges gedacht wird: „Ich werde gemeinsam mit dem VdK-Vorsitzenden Reinhard Spitzner in aller Stille am Laufenburger Krieger Denkmal einen Kranz zum Gedenken niederlegen“, so Krieger. An den Denkmälern in den Ortsteilen werden Blumenschalen aufgestellt.

Gemeinderatssitzungen bleiben von dieser Absage unberührt, weil es eine ausdrückliche Ausnahmegenehmigung für Gremiensitzungen gebe, damit Kommunen weiter handlungs- und entscheidungsfähig bleiben.

Hallen bleiben für Vereinssport und Musikverein-Proben gesperrt

Unterdessen bleiben sämtliche städtischen Hallen auf jeden Fall bis Ende des Monats für Vereinssport und Musikvereine gesperrt. Gleiches gelte freilich auch für Gastronomie sowie alle weiteren kulturellen und gesellschaftlichen Ereignisse, die eigentlich noch geplant gewesen wären.

Dass von den Sperrungen auch der Wohnmobilstellplatz am Andelsbach betroffen ist, wollte derweil Stadtrat Jürgen Weber nicht einleuchten. „Gerade in der jetzigen Zeit müsste Menschen doch zumindest ermöglicht werden, auf auf diese kontaktarme Weise verreisen zu können“, monierte er.

Die Schließung des Wohnmobilstellplatzes in Laufenburg sorgte aus den Reihen des Gemeinderats für Kritik. | Bild: Diana Baier

Allerdings, so Ulrich Krieger, hätten sich die Kommunen im Kreis darauf verständigt, auch Wohnmobilstellplätze in die allgemeine Regelung aufzunehmen, wonach nur noch Geschäftsreisende in Hotels und anderen touristischen Einrichtungen übernachten dürften. Da erfahrungsgemäß keine Geschäftsreisenden im Wohnmobil anreisten, bedeute dies eben die Schließung des Platzes.

Alle Beschränkungen gelten bis mindestens Ende des Monats: „Wie es danach weitergeht, können wir momentan noch nicht sagen. Das hängt davon ab, wie die Maßnahmen wirken.“