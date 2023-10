Eigentlich hätten ab Anfang November Flüchtlinge in der Gemeinschaftsunterkunft Brunnenmatt 5 in Laufenburg untergebracht werden sollen. Doch aus diesen Plänen des Landratsamts Waldshut wird nun doch nichts. In einer Pressemitteilung informiert die Behörde am Donnerstag darüber, dass die Unterkunft nun nicht mehr zur Verfügung stehe. Laut den Informationen des Landratsamts Waldshut habe der Eigentümer sein Vermietungsangebot kurzfristig zurückgezogen.

Überraschend für den Landkreis, wie dem Schreiben zu entnehmen ist: „Bis gestern waren Landkreis und die Stadt Laufenburg davon ausgegangen, dass ab November die GU Brunnenmatt für Flüchtlinge zur Verfügung steht.“ 2015 war dies vorübergehend schon einmal der Fall gewesen.

Suche nach Alternativen

Es sei bereits alles organisiert gewesen für den Einzug, auch mit Unterstützung des Helferkreises aus Laufenburg. Man suche nun unter Hochdruck nach Alternativen, die Geflüchteten unterzubringen, zumal vom Land Baden-Württemberg monatlich über 100 Personen in den Landkreis Waldshut verteilt werden würden: „Dies stellt den Landkreis und alle Kommunen vor große Herausforderungen.“

Offen ist bislang, was genau die Vereinbarung für die Gemeinschaftsunterkunft umfasste und wieso diese so kurzfristig gelöst worden ist. Das Rathaus in Laufenburg war am Donnerstag zu keiner Stellungnahme bereit und verwies an das Landratsamt. Dieses wiederum erklärte schriftlich, man könne aus Gründen des Datenschutzes nur sagen, dass der Eigentümer das Angebot kurzfristig zurückgezogen habe.