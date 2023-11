Laufenburg – Der Asien Budo Club Laufenburg hat am Regiocup in Steinen teilgenommen. Es war der 15. Regio Cup in Kampfsportdisziplinen. Dutzende Kampfsportvereine von Rastatt im Norden bis Radolfzell im Osten nahmen daran teil. Geboten wurden die Disziplinen Shotokan Karate Kata und Zweikampf Kickboxen mit Leichtkontakt. Der Asien Budo Club Laufenburg startete vormittags in der Disziplin Kata mit sieben Athleten. Das ist Schattenkampf, bei dem je zwei Starter für sich allein eine Choreografie zeigen. Drei oder fünf (Masterklasse) Kampfrichter entschieden im k.o.-System über den Sieger, schreibt der Asien Budo Club in einer Pressemitteilung.

Die Platzierungen: 1. Platz Alexander Brunner, 2. Platz Jannik Rolle und Arian Pleca, 3. Platz: Giovanni Cultrera, Lena Mutter und Lasse Riegel, teilgenommen hat auch Michael Wodkin. Es zeigte sich wieder einmal: Wer gewinnen will, muss mehr und härter trainieren, als die zu erwartenden Gegner und es gehört auch ein wenig Glück dazu. Die Trainer Alexa Klingele und Ulrich Thaten waren zufrieden mit den gezeigten Leistungen.