von Jonathan Niedermaier

„So schön war‘s noch selten!“ Seit 2009 trägt der satirisch-politischen-Jahresrückblick von Holger Paetz diesen Titel. Seit 2010 war er damit auch immer in Buch und Café am Andelsbach in Laufenburg zu Gast. Nun, nach zwei Jahren Covid-Pause, ist Paetz wieder an diesem Wochenende mit seiner „kabarettistischen Berg- und Talfahrt durch die vergangenen 1zwölf Monate“ in Laufenburg.

Holger Paetz ist Kabarettist und selbsternannter „sprachvirtuoser Kabarett-Literat.“ 1952 geboren, wuchs in einem Stadtteil von Aschaffenburg auf. Er besuchte in der Mainstadt das Humanistische Gymnasium, absolvierte anschließend ein „maßloses Studium im Streubereich der philosophischen Fakultät an der Uni Würzburg“, welches er „ohne Wehklagen von beiden Seiten“, ohne Abschluss beendete. Seine Solo-Kabarettprogramme führten ihn unter anderen zum „Mainzer Unterhaus“, auf die „Lachmesse“ in Leipzig, zu „Ottis Schlachthof“ oder zum „Scheibenwischer“, wo er zusammen mit Dieter Hildebrandt auftrat. Paetz hat viele Preise und Titel, wie 1976 den Liedermacherpreis des Hessischen Rundfunks, 1996 den Salzburger Stier, 2013 den Schwabinger Kunstpreis oder 2019 den Frechen Mario bekommen.

Veranstaltung: „So schön war‘s noch selten! Der satirische Jahrresrückblick“ von Holger Paetz am Samstag, 3. Dezember, 20 Uhr, und am Sonntag, 4. Dezember, 11 Uhr, in Buch und Café am Andelsbach in Laufenburg. Eintritt 15 Euro. Teilnahme nur nach Anmeldung über Telefon (07763/21155) oder E-Mail: (buchhandlung@andelsbach.de). Infos: (www.holger-paetz.de).