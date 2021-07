von sk

Die Kultur kehrt ins Laufenburger Schlössle zurück. „Nach langer Corona-Pause wagen wir den Neustart mit den Mary Codman Classics-Konzerten“, teilt Maria Theresia Rist, die Vorsitzende des Fördervereins Kultur im Schlössle mit. Zur Eröffnung der Laufenburger Kulturtage „Fließende Grenzen“ am Sonntag, 1. August, um 17 Uhr im Panoramasaal des Schlössle interpretieren Christina Moser (Violine) und Marta Patrocinio (Klavier) Werke von Beethoven, Ravel und Brahms.

Die in Laufenburg geborene Violinistin Christina Moser war Stipendiatin der Volksbank-Hochrhein Stiftung und studierte an der Hochschule für Musik in Freiburg im Breisgau, an der Hochschule für Musik Basel sowie an der Zürcher Hochschule der Künste, wo sie 2019 ihr zweites Master-Studium mit Auszeichnung abschloss. Sie konzertiert regelmäßig international als Orchester- und Kammermusikerin und ist auch als Violinpädagogin sowie Musikphysiologin tätig.

Engagements

Sie spielt als Aushilfe in verschiedenen renommierten Berufsorchestern wie dem Tonhalle-Orchester Zürich. Mit ihrem Klaviertrio erhielt sie einen ersten Preis beim Kiwanis Kammermusikwettbewerb und war Preisträgerin der Orpheus Swiss Chamber Music Competition sowie Finalistin des Credit Suisse Jeunes Solistes Wettbewerbs 2016. Seit Mai dieses Jahres unterrichtet Christina Moser an der Yamaha Music School Zürich.

Marta Patrocinio hat schon einige Preise gewonnen. | Bild: Kurt Meier/Förderverein Kultur im Schlössle

Marta Patrocinio studierte Klavier am Conservatório de Música do Porto und an der Zürcher Hochschule der Künste. Ihren Master in Musikpädagogik absolvierte sie im vergangenen Jahr. Stilistische Erfahrungen sammelte sie mit der Jenaer Philharmonie, dem Musikkollegium Winterthur und dem Orquestra do Norte (Portugal) sowie bei diversen internationalen Wettbewerben, bei denen sie Preise errang. Außerdem ist sie Stipendiatin von Live Music Now Switzerland.

Preise

Marta Patrocinio ist Preisträgerin von nationalen und internationalen Wettbewerben, darunter die Preise Orquestra do Norte, Casa da Música, Margarida Brochado, sowie der erste Preis in Concurso Lopes-Graca und Concurso Florinda Santos und der zweite Preis beim Concurso International da Cidade do Fundão. Sie unterrichtet seit Februar 2020 an der Musikschule Weinfelden und an der Musikschule Konservatorium Zürich.

Der Einlass

Der Panoramasaal darf mit maximal 60 Personen besetzt werden. Voraussetzung ist, dass die Besucher geimpft, aktuell negativ auf das Coronavirus getestet oder davon genesen sind. Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung jeweils gültigen Corona-Regelungen. Karten sind nur im Vorverkauf zu 20 Euro in der Kultur- und Tourismusabteilung der Stadt Laufenburg (07763/80 61 41) erhältlich. Telefonisch reservierte Karten können an der Abendkasse abgeholt werden.