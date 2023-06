Nach dem Motto: „Handwerk hat goldenen Boden“ haben im vergangenen Jahr Jonas Schwander (28) vom Lackierbetrieb Robert Schwander in Laufenburg und Philipp Ebner (24) von der Zimmerei Andreas Ebner in Luttingen ihre Meisterprüfung abgelegt.

Am 23. Mai 2023 fand dann die feierliche Übergabe des Meisterbriefes an alle über 400 neuen Meister durch die Handwerkskammer Freiburg in einem Festakt im Europapark Rust statt. Dort waren alle Jungmeister des Kammerbezirks Freiburg, die im vergangenen Jahr die Meisterprüfung abgelegt haben, vom Automechaniker- bis zum Friseurmeister, versammelt.

Söhne sollen später Betriebe übernehmen

Die Väter Robert Schwander und Andreas Ebner sind stolz, dass ihre Söhne diesen Weg eingeschlagen haben, um später einmal den väterlichen Betrieb zu übernehmen. Angesichts des Facharbeitermangels ist dies nicht selbstverständlich, da viele jungen Leute lieber studieren, in die Industrie gehen oder ins naheliegende Ausland abwandern, statt sich im elterlichen Betrieb die Sporen zu verdienen.

In den Fußstapfen der Väter

Der Weg zum Lackiermeister führte bei Jonas Schwander über eine dreijährige Lehre in der Lackiererei Leber in Bad Säckingen und anschließenden zwei Gesellenjahren im Lehrbetrieb, bevor er dann als Geselle bei seinem Vater Robert Schwander arbeitete. Seinen Meisterkurs legte er in Lahr ab. Er war sich von Anfang an im Klaren, dass er später den elterlichen Betrieb übernehmen wird. Er sorgt dann dafür, dass der Betrieb in vierter Generation fortgeführt wird.

Ähnlich verlief er Werdegang bei Philipp Ebner. Er machte von 2015 bis 2018 die dreijährige Lehre im elterlichen Betrieb der Zimmerei Andreas Ebner, die insgesamt 11 Mitarbeiter, darunter zwei Meister, beschäftigt. Auch er wird den väterlichen Betrieb weiterführen. Dadurch bleibt die Zimmerei Ebner in Luttingen in fünfter Generation bestehen.

Die beiden Väter sind sich einig, dass das Handwerk Zukunft hat. Trotz Compuern und künstlicher Intelligenz. Denn Computer lackieren kein Auto, noch errichten sie ein Dach.