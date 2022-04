von Werner Probst

Laufenburg – In der Hauptversammlung des Schützenvereins Laufenburg am Freitag stand eine ganz besondere Ehrung sowie die Neuwahlen im Mittelpunkt. Der Oberschützenmeister steht erst im kommenden Jahr zur Wahl an. Neben vielen Wiedergewählten, gab es auch zwei Umbesetzungen.

Johannes Lauber blieb Schützenmeister, Michael Schmidt Hauptschießleiter, Jan Richter Schatzmeister und Bärbel Oeschger Schriftführerin. Neuer Jugendleiter wurde der bisherige Beisitzer Erik Richter, der Linda Bähr ablöste. Sie wird künftig als Beisitzerin ebenso dem Vorstand angehören, wie Hartmut Jäckle, Paul Eichmann, Klaus Kaiser, Robin Zöllner, Erik Richter und Jürgen Mutter. Weiterhin werden als Kassenprüfer Tom Marris und Patrick Lüthy fungieren. Bürgermeisterstellvertreter Gerhard Tröndle hatte als Wahlleiter ein leichtes Amt, denn alle Vorstandsmitglieder konnten in offenen Wahlen jeweils einstimmig gewählt werden.

Neuer Jugendleiter des Schützenvereins Laufenburg ist Erik Richter. | Bild: Werner Probst

Oberschützenmeister Thomas Ranz konnte über ein Vereinsjahr berichten, das von der Corona-Pandemie geprägt war. So fanden die traditionellen Veranstaltungen nicht statt, doch zu den freudigen Ereignissen zählten Hochzeitsfeiern von Vereinsmitgliedern. Aber man musste auch von langjährigen Mitgliedern Abschied nehmen, denen in einer Gedenkminute gedacht wurde. Zu den freudigen Ereignissen im Berichtsjahr gehörte, dass die Kreismeisterschaften auf der Schießanlage in der Storchenmatt durchgeführt werden konnten.

Hochrhein Schwerverletzter Motorradfahrer, zahlreiche mutwillig zerschlagene Scheiben Das könnte Sie auch interessieren

Hauptschießleiter Michael Schmidt berichtete über die sportlichen Ereignisse. So konnte die erste Mannschaft in der Landesliga den neunten Tabellenplatz erreichen, während die zweite und die dritte Mannschaft in der Kreisklasse die Plätze drei und sechs belegten. Freundschaftswettkämpfe gab es mit dem befreundeten Schützenverein aus dem schweizerischen Winterthur.

Trotz der vielen ausgefallenen Veranstaltungen konnte Schatzmeister Jan Richter über eine gute Kassenlage berichten. Eine einwandfreie Kassenführung bescheinigte Kassenprüfer Patrick Lüthy.

Ebenfalls erfreulich war die Auszeichnung von Wolfgang Fäder mit der goldenen Ehrennadel des Verbandes. Der Jubilar ist seit 40 Jahren aktives Mitglied im Verein.

Für 40-jährige Mitgliedschaft im Schützenverein Laufenburg wurde Wolfgang Fäder mit der goldenen Ehrennadel des Verbandes ausgezeichnet. | Bild: Werner Probst

Zum Abschluss dankte Oberschützenmeister Thomas Ranz den zahlreichen Mitgliedern, die sich um die Pflege der Vereinsanlagen bemühten. Man hoffe, das Volkskönigsschießen in diesem Jahr durchführen zu können. Dieses soll dann vom 6. bis zum 10. Juli stattfinden.