Laufenburg vor 50 Minuten

Jagdkataster wird erstellt

Seit 2002 liegt die Verwaltung der gemeindlichen Jagdbezirke bei der Stadt Laufenburg und damit auch die Vergabe der Jagdpachten. Damit das auch in Zukunft so bleibt, stimmte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend einer ganzen Reihe von Formalien zu.