von Brigitte Chymo

Die Imerys Fused Minerals feiert Jubiläum. Seit 110 Jahren wird am Standort Laufenburg in den früheren Ferro-Werken Industriegeschichte geschrieben. Imerys Fused Minerals, vormals Treibacher Schleifmittel, ist seit 2000 vor Ort und feierte das Jubiläum des Standorts intern bei einem Betriebsfest für die Mitarbeiter und ihre Familien.

Die beiden Geschäftsführer Pirmin Wilhelm (von links) und Olivier Berger zeigen in der Ofenhalle für Schleifmittel die ersten Produkte nach der Schmelze. Bild: Brigitte Chymo

Per Autorischka, dem Tuk Tuk, wurden Besucher und geladene Gäste am Samstag flugs von der Pforte aus über das weiträumige, historisch gewachsene Industrieareal in den Produktionsbereich der Imerys Fused Minerals befördert. Und weil Sicherheit groß geschrieben ist, ging es von hier aus nur mit Helm und Signalweste weiter.

Was machen die hier eigentlich?

Den meisten der Bewohner der Region dürfte nicht bekannt sein, dass man es praktisch täglich mit Produkten aus den hiesigen Produktionshallen zu tun hat. Feine und grobe Körnungen auf Basis von synthetischem Korund für Schleifpapier stammen beispielsweise von hier, aber auch hochleistungskeramische Stoffe für Sensortechnik wie der Sauerstoffsensoren in jedem benzinbetriebenen Fahrzeug.

Den beiden Geschäftsführern Pirmin Wilhelm und Olivier Berger dicht auf den Fersen folgen die geladenen Gäste durch die Produktionsstätten für Schleifmittel und Hochleistungs- und Strukturkeramik. Die Gebäude sind historisch, der Wandel der Zeit zeigt sich in Sicherheitsvorkehrungen und vor allem in hochautomatisierten Produktionsprozessen, die von zuhause aus mit dem Laptop verfolgt werden können. Beide Produktionen sind energieintensiv. „Es geht schon heiß her“, meint Pirmin Wilhelm in einer der Ofenhallen, in denen mit Temperaturen bis weit über 2000 Grad geschmolzen wird. Anschließend wird in komplexen Verfahren gebrochen, gesiebt, gemahlen bis hin zu den jeweiligen Körnungen, schließlich gemischt, abgefüllt und verpackt. Der Wandel drückt sich auch in der Produktpalette aus. Während zu Zeiten der H.C. Starck der Rohstoff noch herausgeschmolzen wurde, ist heute der bereits fertige Rohstoff Ausgangspunkt für über 1000 Spezialprodukte. Die Qualität wird mit modernster Technik kontinuierlich überwacht.

Die historischen Meilensteine

Meilensteine des 110-Jährigen Standorts Laufenburg: 1912 entstehen parallel zum Bau des Wasserkraftwerks Laufenburg die ersten energieintensiven Produktionsanlagen in Rhina, die 1920 von der Firma H.C. Starck übernommen werden. Ab 1986 ist die Bayer AG Mehrheitsaktionär der H.C. Starck und verkauft 1996 die Korund-Sparte an die österreichische Treibacher AG. 2000 übernimmt der französische Konzern Imerys die Firma Treibacher Schleifmittel. Ab 2009 wird neben Korund auch Hochleistungs- und Strukturkeramik produziert, 2013 firmieren die Treibacher Schleifmittel neu als Imerys Fused Minerals.

Ersatz für Russland-Gas

Der Wandel der Zeit geht gerade in diesen Tagen weiter. Den geopolitischen Veränderungen rund um den Globus trägt Imerys Fused Minerals im Bereich Rohstoff Rechnung: „Wir versuchen vermehrt, Quellen außerhalb Europas zu erschließen“, erklärt Pirmin Wilhelm. Größte Herausforderung für Imerys Fused Minerals als Großkunde von Strom wie auch Gas ist aktuell aber die Suche nach Alternativen für den Fall eines Lieferstopps von Gas aus Russland. Die Suche nach Lösungen habe im Moment erste Priorität“, betont Wilhelm.

Neben Imerys Fused Minerals sind die schwedische Firma Höganäs und die Tochterfirma Taniobis der japanischen JX Nippon Mining & Metals heute Nachfolgefirmen der H.C. Starck auf dem 250.000 Quadratmeter großen Industrieareal. Eigentümer des Geländes, das auf Laufenburger und Murger Gemarkung liegt, ist MTM Industriepark. Der Murger Unternehmer Michael Schäuble erwarb das Gelände 2018 von der H.C. Starck Infrastructure.