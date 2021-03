von Werner Probst

Walter Brunner kann am heutigen Mittwoch seinen 85. Geburtstag feiern. Seit nunmehr zehn Jahren wohnt er mit seiner Frau in der Königsberger Straße 29, wo es ihm recht gut gefällt, zumal die Wohnung sich auch in der Nähe zu seinem Geburtsland Schweiz befindet.

Lebensstationen in der Schweiz

In Engelsburg bei St. Gallen wurde Walter Brunner geboren. Nach dem Besuch der Sekundarschule absolvierte er eine Ausbildung zum technischen Zeichner. Nach einer Anstellung bei der Polizei machte er sich als Fahrlehrer selbstständig. 1962 heiratete er seine Frau Cäcilia. In St. Gallen konnte eine Wohnung bezogen werden. Zwei Kinder machten die Familie komplett. 1998 ging Walter Brunner nach Aufgabe der Fahrschule in den Ruhestand und es zog ihn in den Süden. Spanien wurde zum neuen Wohnland der Familie. Hier fühlte man sich alsbald heimisch, zumal Walter Brunner als Flügelhornist auch bald einer heimischen Blaskapelle beitrat. Nach mehr als zehn Jahren in den spanischen Gefilden wurde dann der Entschluss gefasst, den Lebensabend nahe dem Geburtsort zu verbringen. So wurde Laufenburg – auf deutscher Seite – zum Wohnort.

Kunst und Musik

Walter Brunner ist auch künstlerisch immer noch sehr rege. Gerne greift er zu Pinsel und Farbe, um Bilder zu malen oder in die Tasten seines Keybords. Gerne erinnert er sich auch an die Zeiten zurück, als er seine Wanderschuhe schnürte und in der Natur unterwegs war. Heute schätzt er besonders die gute Küche seiner Frau, die ihn liebevoll umsorgt.

Zum heutigen Geburtstag werden Walter Brunner neben seiner Frau und den beiden Kinder, auch die beiden Enkelkinder gratulieren.