Dem Sommerferienprogramm für Kinder steht in diesem Jahr nichts im Wege. Der Laufenburger Kindersommer (Lakiso), der im vergangenen Jahr coronabedingt ausfallen musste, wird in diesem Jahr in reduzierter Form stattfinden, wie Malte Thomas aus dem Lakiso-Team mitteilte. Bisher seien etwa zwölf Veranstaltungen geplant, wobei aber in den nächsten Wochen noch weitere Programmpunkte hinzu kommen sollen.

Das Angebot Der Laufenburger Kindersommer (Lakiso) und die Waldtage sind Betreuungsangebote für Kinder in den Sommerferien. Für die Waldtage können Kinder im Grundschulalter ab sofort hier angemeldet werden. Der Teilnehmerbeitrag liegt hier bei 100 Euro, für die zusätzliche Randbetreuung weitere 50 Euro. Die Teilnehme an den Lakiso-Angebote ist in der Regel kostenlos. Das Orga-Team besteht unter anderem aus Manuela Spall, Malte Thomas sowie zahlreichen ehrenamtlichen Helfern.

Man befinde sich noch in der groben Planungsphase. Sicher ist, dass je nach Inzidenzwert ein Schutzkonzept entworfen und umgesetzt werden soll. Da das Team davon ausgeht, dass dieses Betreuungsangebot eine Entlastung für die Eltern darstelle, freue man sich über die Umsetzungsmöglichkeit.

Die Waldtage

Schon konkreter geplant sind die Waldtage, bei denen eine Woche Spiel und Spaß im und um den Wald in Rotzel auf Kinder im Grundschulalter am Ende der Sommerferien wartet. In diesem Jahr findet die erste Woche von 30. August bis 3. September und die zweite Woche von 6. bis 10. September statt. Die Kinder werden von 9 bis 16 Uhr betreut und beschäftigt. Grundsätzlich ist eine zusätzliche Randbetreuung (7.30 bis 17 Uhr) geplant; ob diese jedoch stattfinden wird, hängt von den Anmeldungen ab. Da die Anmeldefrist bereits seit vergangener Woche läuft, sind nur noch wenige Plätze frei. Auf die Kinder wartet in jedem Fall ein vielfältiges Beschäftigungsangebot bei den beiden Betreuungsangeboten.

Der Lakiso

Beim Lakiso konnten Kinder verschiedener Altersgruppen in den vergangenen Jahren sich in einer neuen Sportart ausprobieren, einen Verein kennenlernen, bei der Feuerwehr, dem THW und vielen anderen Organisationen hineinschnuppern oder ein Bastelprojekt in Angriff nehmen. Gebastelt wird auch bei den Waldtagen, daneben gemeinsam gesungen, gespielt und gegessen. Im Wald bei der Buchholzhütte in Rotzel können Hütten aus Holz gebaut und Werkarbeiten wie angeleitete Schnitzereien umgesetzt werden. Hierzu gehört auch eine Mittagsverpflegung im Vereinsheim.

Die Indianer

Für die diesjährigen Waldtage hat sich das Team das Motto „Auf den Spuren der Indianer“ einfallen lassen, das zur Beschäftigung in der Natur hervorragend passt. Dieses Motto soll verschiedenartig umgesetzt werden; so könnten beispielsweise Pfeil und Bogen gebaut, Spuren gelesen, sich mit den (Wald-)Tieren und Pflanzen beschäftigt und natürlich Federschmuck gebastelt werden.

Der Abschluss

Aus den Kindern sollen selbst kleine Indianer und Indianerinnen werden und es ist das Ziel, sie für diese Kultur beziehungsweise indigene Bevölkerung zu interessieren und sensibilisieren. Am letzten Tag der jeweiligen Woche wird zum Abschluss gemeinsam gegrillt und ein Indianerfest veranstaltet.