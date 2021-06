von sk

Am Montag, 14. Juni, gegen 13.10 Uhr, kam es auf der L 151A zwischen Rotzel und Oberwihl zu einem Verkehrsunfall. Einem in Richtung Rotzel fahrendem 27-jährigen Mann soll laut Polizei in einer Kurve ein Auto auf seiner Fahrbahnseite entgegengekommen sein.

Der Mann wich aus und kam mit seinem Seat auf das Bankett. Das Auto geriet ins Schleudern und prallt gegen eine Leitplanke. Dabei wurde am Seat und an der Leitplanke ein Schaden von insgesamt knapp 2000 Euro verursacht. Das Auto musste abgeschleppt werden. Zu einer Berührung mit dem entgegenkommenden Wagen war es nicht gekommen. Dieser setzte seine Fahrt fort.

Es soll sich um einen schwarzen VW-Kombi gehandelt haben. Der Polizeiposten Laufenburg (Kontakt 07763/9288-0) bittet um Zeugenhinweise!