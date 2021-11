von Jürgen Scharf

Mit dem Kompliment „Drei nette Kerle“ begrüßte Renata Vogt von der Kulturkommission „Die Brücke“ das Trio um den amerikanischen Singer-Songwriter und Gitarristen Brian Chartrand. Der Folkrock-Musiker hat die Stadt am Rhein wohl ins Herz geschlossen, schließlich war er mit seinen Mitmusikern jetzt bereits das vierte Mal hier und zum zweiten Mal im Rehmann-Museum, wo am Samstagabend alle Stühle besetzt waren. Chartrand, der perfekt Deutsch kann, weil er in Freiburg studiert hat, sagte etwas zu seinen selbst komponierten Songs und erzählte Geschichten aus dem Tourleben. Eines seiner Lieder handelt vom Unterwegssein und vom Zurückkommen: Am Ende einer langen Tour ist man als Musiker froh, wieder nach Hause zu kommen, im eigenen Bett zu schlafen, das Essen zu machen und die Wäsche selber zu waschen.

Chartrand ist mit zwei Mitmusikern unterwegs, was die Logistik einfacher macht, als mit großer Band von sechs bis sieben Musikern zu touren. In seiner Musik verschmelzen Alltagstexte mit einer erquickenden Synthese aus verschiedenen Stilen wie Westcoast und Folk-Rock in der Tradition der stilprägenden „Supergroup“ Crosby, Stills, Nash & Young.

Die drei Musiker kommen aus verschiedenen Ecken der USA, Gitarrist Alex Miller aus New York, Brian selber aus Phoenix in Arizona. Warum einer wie er, der den Gitarrentroubadouren nacheifert, in Arizona wohnt, aber mit Los Angeles liebäugelt, ist Thema seines Songs „Goodbye Arizona, Hello L.A.“. Schließlich ist in L.A. Hollywood und die Musikindustrie zu Hause, und im dortigen Canyon haben viele legendäre Musiker gelebt.

Die Musik, die Brian Chartrand macht, kommt unprätentiös und unverfälscht rüber. Man hört ihnen gerne zu, diesen sympathischen, kernigen Folk-Rock-Barden, die Jeff Vallone an der Cajon begleitet. So entspannt, wie sie im Rehmann-Museum auftreten, salopp mit Hut, Karohemd, Jeans und Cowboystiefeln, kommt auch ein Song rüber, der von einem entspannten Tag am Strand mit Familie und von Lebensfreude handelt – etwas, wovon zurzeit wohl viele träumen.

Melancholisch wurde es im Lied „When We Were Young“ mit Erinnerung an die Jugend und dem Seufzer „wie die Zeit vergeht“. Auch eine deutsche Landschaft mit einer pittoresken Burgruine hat Chartrand zu einem Song inspiriert. Dass der Musiker Humor hat, zeigte nicht zuletzt sein Kommentar zur guten Stimmung: „Laufenburg am Samstagabend, da geht was!“.

Solche Töne, die das Herz erwärmen, seien etwas, was wir in diesen Zeiten alle nötig hätten, sagte Renata Vogt, die sich freute, dass das Konzert der seit 40 Jahren bestehenden Initiative „Brücke“, die seit 13 Jahren unter dem Dach der Kulturkommission steht, in den schönen Museumsräumen möglich war. Vogt begrüßte es, dass Geschäftsführerin Patrizia Solombrino sich kooperativ zeige und man die Zusammenarbeit mit dem Rehmann-Museum fortsetzen könne.