Seit 1921 war das Haus ununterbrochen in der Hand der Familie Eschbach. Inzwischen ist das Gasthaus geschlossen, wird renoviert und öffnet wieder im März 2022 unter der Leitung des Laufenburger Stadtrates Sascha Komposch (wir berichteten).

Ein Teil der Sachen sind bereits gepackt und stehen gestapelt im Nebenzimmer des Gasthauses. Dazwischen Erika Eschbach. 50 Jahre lang stand sie in der Küche der Gaststätte, hat sich dazu um die dem Gasthaus angeschlossene Landwirtschaft gekümmert und drei Kinder groß gezogen. „Ich war von Anfang an Mutter, Ehefrau, Land- und Gastwirtin“, sagt sie. „Für mich hatte der Arbeitstag nie ein Ende“. Bereits früh auf den Beinen um die Tiere zu versorgen und dann das Frühstück für die Feriengäste zu richten, danach in der Küche die Speisen zubereiten und wenn die Kinder und Feriengäste endlich im Bett waren, hat sie noch Wäsche gewaschen oder gebügelt“.

„Man muss jung und dumm sein, um dieses Geschäft zu machen“, lautet ihr Leitsatz. Erika Eschbach war zwar jung als sie nach der Hochzeit in die Gaststätte und das Elternhaus ihres Ehemannes Elmar gezogen ist, aber keineswegs dumm. Nach der Schule absolvierte die junge Frau eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin, zur Landwirtin und später als Dorfhelferin. Sie selbst ist bereits in Rotzle geboren, lebte zwischendurch in Schachen und kam nach ihrer Ausbildung wieder zurück nach Rotzel, wo sie dann mit 19 Jahren 1971 ihren 14 Jahre älteren Mann Elmar geheiratet hatte. Es folgte die Übernahme der Gastwirtschaft von Elmar Eschbachs Eltern, deren Großvater das Gebäude 1921 gekauft hatte.

1921 hat Johann Eschbach das Gasthaus gekauft und auch selbst betrieben. Erika Eschbach und ihr erster Ehemann Elmar, hatten es in dritter Generation 50 Jahre lang betrieben. | Bild: privat

In den 1970er-Jahren waren Fernreisen noch ein Fremdwort. „Die Leute aus der Stadt kamen auf das Land, um Urlaub zu machen“, erzählt Erika Eschbach. Im Rotzler Gasthaus „Zur Sonne“ gab es zur Landluft auch Familienanschluss gratis dazu. In dieser Zeit mieteten sich die Gäste noch zwei oder drei Wochen in Rotzel ein. „Die Kinder der Gäste waren auch mit im Stall und die Erwachsenen haben im Sommer bei der Ernte geholfen“. Auch erinnern sich Erika Eschbach und ihre Tochter Alexandra Stranieri an kein Weihnachtsfest, dass sie nicht gemeinsam mit den Gästen gefeiert hatten.

2004 starb Elmar Eschbach und Erika Eschbach stand mit dem Gasthaus und der Landwirtschaft alleine da. „Es hat eine Person gefehlt“, so Tochter Alexandra. Die Arbeit war alleine nicht mehr zu schaffen, zumal auch die drei Kinder bereits aus dem Haus waren. Deshalb hat sich die Familie dazu entschieden, die Landwirtschaft aufzugeben. Im Laufe der Jahre blieben auch immer mehr Feriengäste weg, allerdings waren Monteure immer auf der Suche nach einem Zimmer. Erika Eschbach passte sich diesem Wandel an und kümmerte sich künftig um die Monteure, so wie sie auch immer für die Feriengäste gesorgt hatte. „Ich habe für sie gewaschen und wenn sie krank waren, habe ich Medikamente aus der Apotheke geholt“, erzählt die 70-Jährige. Die Monteure dankten es ihrer Wirtin damit, dass sie im Haus kleine Renovierungsarbeiten vorgenommen hatten.

In dieser Zeit lernte sie ihren zweiten Ehemann Conny kennen. Auch er war ein Monteur, der unter der Woche in der „Sonne“ gewohnt hat und nur am Wochenende in seine Heimatstadt Thüringen gefahren ist. 2014 heiratete Erika Eschbach zum zweiten Mal. „In dieser Zeit dachte ich eigentlich schon daran, das Gasthaus zu verkaufen“, erzählt die Gastwirtin. Doch ihr zweiter Mann überredete sie dazu, weiterzumachen. Während Erika Eschbach also weiterhin in der Küche für die Gäste gekocht hatte, hat ihr Mann den Service und den Ausschank übernommen. Gleichzeitig war er als Alleinunterhalter im Gasthaus tätig. Mit seinem Keyboard hat er jedes Fest musikalisch unterhalten. „So habe ich Kontakt zur einheimischen Bevölkerung bekommen“, erzählt er. Doch die Zeiten wurden nicht einfacher und auch die vielen Jahrzehnte harter Arbeit, machten sich gesundheitlich bemerkbar.

Blick in die Zukunft

Jetzt ist das Gebäude verkauft und das Paar zieht zunächst in eine Ferienwohnung im Ort. Der Wunsch des Paares wäre es, weiterhin in Rotzel wohnen zu bleiben. Aber die Suche nach einer geeigneten Wohnung ist nicht einfach. War Erika Eschbach vor wenigen Wochen froh, endlich frei von der Verantwortung zu sein, nagen jetzt, so kurz vor dem Auszug, einige Zweifel an ihr. Doch ihr Mann Conny und die Kinder von Erika Eschbach machen der 70-Jährigen Mut. „Es wird schon alles gut“, sagt sie, muss sich allerdings ein paar Tränen verdrücken.