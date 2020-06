von Marita Höckendorff

In der Laufenburger Altstadt öffnete am Donnerstag das Eiscafé „Treviso“. Sara Pradal bietet dort zum Mitnehmen und zum Verzehr im Straßencafé selbstgemachtes Eis, Sorbet und andere Eisspezialitäten an, dazu Heiß- und Kaltgetränke. Im Straßenverkauf sind auch Prosecco und Spezialitäten-Bier aus dem Weingut ihres Vaters Renzo Pradal (links) zu haben. Es liegt bei Oderzo, einer alten Stadt 50 Kilometer nordöstlich von Venedig.

Unterstützung beim Start in Laufenburg erfährt Sara Pradal während der nächsten Wochen durch Mario Degol. Er hat weist sie in den nächsten Wochen in die Kunst des Eismachens ein. 18 Sorten hat das „Treviso„ im Angebot, neben Klassikern wie Zitrone oder Schokolade beispielsweise auch Lakritz-Eis.