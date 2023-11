Laufenburg – Bei der Hauptversammlung des CDU-Stadtverbands Laufenburg sind die Vorstandswahlen im Vordergrund gestanden. Die Vorsitzende Michaela Kaiser las nach der Begrüßung der Mitglieder und Gäste ihren Tätigkeitsbericht vor, der die Zeit von der jüngsten Mitgliederversammlung im September 2018 bis jetzt umfasste.

Bei den Kommunalwahlen, die 2019 stattfanden, hat die CDU fünf Sitze im Gemeinderat und sechs Sitze im Ortschaftsrat errungen. 2021 standen Landtags- und Bundestagswahlen an, für die der Stadtverband Plakate aufgestellt und Flyer verteilt hat. Außerdem wurden Wahlveranstaltungen mit den Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner und Philipp Amthor, sowie der Landtagsabgeordneten Sabine Hartmann-Müller organisiert. 2023 fanden vier Vorstandssitzungen zur Vorbereitung der Kommunalwahl 2024 statt.

Die Kommunalwahlen, die am 9. Juni 2024, die Bundestagswahlen, die 2025 und die Landtagswahlen, die 2026 stattfinden, bringen beim Wahlkampf wieder eine Menge Arbeit für die Mitglieder des CDU-Stadtverbands Laufenburg mit sich. Michaela Kaiser dankte ihren Parteikollegen im Voraus für die Bereitschaft zur Mitarbeit. Der Kassenbericht von Winfried Gerteis umfasste die Jahre 2018 bis 2022. 2022 schloss mit einem Plus ab. Der Kassenbericht wurde von den beiden Kassenprüfern Friedolin Wassmer und Maria-Theresia Rist geprüft. Sie sprachen Winfried Gerteis für seine korrekte Kassenführung ein Lob aus.

Bürgermeister Ulrich Krieger leitete nach der Entlastung des Vorstands die Wahlen. Dabei wurden folgende Vorstandsmitglieder gewählt: Zur Vorsitzenden wurde Michaela Kaiser, zu ihren Stellvertretern Joachim Zipfel und Mario Wagner, zum Schriftführer Martin Schmid und zum Schatzmeister wurde Winfried Gerteis gewählt. Michaela Kaiser bleibt außerdem Mitgliederbeauftragte. Zu Beisitzern wurden Gerhard Tröndle, Thomas Birsner und Claudia Huber gewählt. Zu Kassenprüfern wurden Maria-Theresia Rist und Bernd Meier bestellt.

Bürgermeister Ulrich Krieger berichtete von seiner Tätigkeit im Kreistag. Im Mittelpunkt standen dabei das Zentralklinikum in Albbruck, das 350 Betten umfassen und 2029 fertig sein soll, und die Unterbringung der Flüchtlinge, die zwei Jahre in den Gemeinschaftsunterkünften bleiben können und dann privat untergebracht werden müssen. Auch über den Autobahnbau und die Elektrifizierung der Bahnstrecke berichtete Krieger. Durch die damit verbundenen Kosten, die in Form der Kreisumlage von den Kommunen getragen werden, werden auch für Laufenburg schwierige Zeiten zukommen. Dennoch mache er seine Arbeit als Bürgermeister gern und schätze die gute Zusammenarbeit mit der CDU-Stadtratsfraktion und den übrigen Gemeinderäten der anderen Parteien.

Hans-Peter Müller, Vorsitzender der CDU Murg ist gerne nach Laufenburg gekommen, um Kontakt mit Laufenburg und auch den übrigen Nachbargemeinden zu halten. In diesem Zusammenhang hat er beim Kontakt mit Wehr das im Bau befindliche neue Zentralkrankenhaus in Lörrach besichtigt, um sich eine Vorstellung zu machen, wie ein solcher Bau, der ähnlich in Albbruck geplant ist, aussieht. Die Themen Müll und Migration könnten gemeinsam angegangen werden, erklärte er.

Ehrungen

Für 50 Jahre wurden Oswald Ebner, Jakob Gaßmann und Fritz Gerteis geehrt. Für 40 Jahre wurden Bernhard Maier und Fridolin Waßmer geehrt, für 25 Jahre erhielt Gerhard Kaiser eine Ehrenurkunde. Die Jubilare sind zum großen Teil über 80 Jahre alt.