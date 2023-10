Binzgen – Acht Grundstücke werden im Neubaugebiet „Hau II“ in Laufenburg-Binzgen entstehen, wenn das Baugebiet fertig erschlossen ist. Der Spatenstich erfolgte am Dienstagvormittag in Anwesenheit von Bürgermeister Ulrich Krieger und Peter Weber von der Firma Weber-Bau, die Grundstückseigentümerin ist und auch die Erschließungsarbeiten ausführen wird. Das Neubaugebiet „Hau II“ liegt im älteren Ortskern von Binzgen oberhalb des Feuerwehrgerätehauses und bietet aufgrund seiner Hanglage einen schönen Ausblick.

Wie Bürgermeister Ulrich Krieger erklärte, wurde der ursprüngliche Bebauungsplan schon 1994 erstellt, die Änderung auf das jetzige Konzept wurde 2021 im Gemeinderat beschlossen. Auf dem Gelände des Neubaugebiets stehen bisher drei Häuser. 2019 hat die Firma Weber-Bau das Gelände von privater Seite erworben. Mit einem Erschließungsvertrag zwischen der Stadt Laufenburg und der Firma Weber-Bau wurde der Ausbau des Baugebiets geregelt, sodass die Bauarbeiten nun beginnen konnten. Die Firma Weber-Bau erschließt und verkauft die Grundstücke auf eigene Rechnung, die Stadt wird die öffentliche Infrastruktur später in ihr Eigentum übernehmen.

Krieger dankte der Firma Weber-Bau für die gute Zusammenarbeit und wünschte einen unfallfreien Bauverlauf. Er freute sich, dass in Binzgen schöne Baugrundstücke entstehen. In der Vergangenheit habe es hierzu immer wieder Anfragen von Interessenten gegeben. Für Binzgen sei das Baugebiet ein wichtiger Entwicklungsimpuls.

Neben Bürgermeister Ulrich Krieger und Peter Weber waren beim Spatenstich Bauamtsleiter Roland Indlekofer, die stellvertretende Bauamtsleiterin Ramona Bartsch, Polier Erwin Mutter und Klaus Weniger vom Bauamt, anwesend. Sie waren an der Vorbereitung des Baugebiets beteiligt und kümmern sich nun um die Umsetzung. Die Bauarbeiten werden voraussichtlich bis zum Sommer andauern.

Bewerbungen: Acht Grundstücke im Neubaugebiet „Hau II“ im Rütteleweg in Laufenburg-Binzgen mit einer Größe zwischen 472 und 813 Quadratmetern können ab sofort von der Firma Weber-Bau in Laufenburg erworben werden. Anfragen sind per E-Mail unter weber.peter@weber-bau-laufenburg.de direkt an die Firma Weber-Bau in Laufenburg zu richten.