Die frühlingshaften Temperaturen locken auch die Amphibien wieder aus ihren winterlichen Verstecken. Bis Mitte März wandern zahlreiche Kröten, Unken und Wasserfrösche zu ihren Laichplätzen. Damit die Tiere die Verbindungsstraße Hochsal-Binzgen sicher überqueren können und nicht zu Verkehrsopfern werden, kümmern sich einige Mitglieder der Feuchtbiotopgruppe des Schwarzwaldvereins Laufenburg um die Übersiedlung der Amphibien.

Das Engagement Während der Amphibienwanderungsphase kümmert sich die Feuchtbiotopgruppe des Schwarzwaldvereins Laufenburg seit 1987 darum, dass die Tiere Straßen, die auf ihrem Weg zum Laichplatz liegen, sicher überqueren können. Vorsitzende der Ortsgruppe Laufenburg des Schwarzwaldvereins ist Ines Zeller. Fachleiter für Naturschutz ist Wolfgang Schlüter.

Dazu haben Wolfgang Schlüter, Gebhard Baumgartner, Ernst Merk, Margit Schmiele und zwei Mitarbeiter der Straßenmeisterei Segeten etwa 400 Meter Schutzzäune aufgestellt, die die Tiere von der Straße fernhalten sollen. Außerdem haben die Tierfreunde die ganzjährig mit Sand zugeschütteten Falleimer freigelegt, in denen die Tiere gesammelt werden. Jeden Morgen zwischen 7 und 8 Uhr werden die darin befindlichen Tiere von einem Mitglied auf die andere Straßenseite gebracht und bei einem Bachgrund ausgesetzt, sodass sie ihren Weg zum Laichplatz am nahegelegenen Leberweiher fortsetzen können.

Während der Wanderungsphase von circa vier Wochen ist die Fahrtgeschwindigkeit auf der Verbindungsstraße von Tempo 70 auf 50 heruntergesetzt. „Leider hält sich daran aber kaum jemand. Das gefährdet sowohl die Tiere als auch unsere Mitglieder.“, gibt Wolfgang Schlüter, Fachwart für Naturschutz im Schwarzwaldverein, zu bedenken.

Dramatisch seien auch die rückläufigen Zahlen der Amphibien. Waren es im ersten Jahr 1987 noch rund 2300 Erdkröten, 100 Grasfrösche und acht Bergmolche, waren es 2019 nur noch etwa 400 Erdkröten, zehn Grasfrösche und ein Molch. Dies erklären sich die Mitglieder des Schwarzwaldvereins damit, dass sich die Population im Zuge des Klimawandels verkleinert.

Auch andere Gründe möglich

Jedoch konnte auch nicht immer der richtige Zeitpunkt für das Aufstellen der Schutzzäune erwischt werden, was ein weiterer Faktor sein könnte. Neben der Tierrettung haben die Naturfreunde beim Montieren der Zäune auch Müll entlang der Kreisstraße aufgesammelt. Insgesamt leisten die Mitglieder der Feuchtbiotopgruppe also einen wichtigen Beitrag in Sachen Naturschutz.