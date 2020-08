„Trotz Corona war das Jahr 2020 das beste Bienenjahr seit zehn Jahren“, stellte der Vorsitzende des Imkervereins Hauenstein, Bernward Lohr, fest. Beim Imkerverein Hauenstein, der 118 Mitglieder zählt und 700 Bienenvölker betreut, dreht sich in erster Linie alles um die Bienen und den Ertrag aus der Bienenzucht, den Bienenhonig.

Wenn es Corona zulässt, werden zum Tag der offenen Tür, am 11. Juli 2021 wieder viele Besucher strömen, wie es hier im Jahr 2016 der Fall war.

Wie Bernward erklärte, war das Jahr 2020 ein sehr gutes Bienenjahr: Gegenüber dem Vorjahr, das sehr schlecht war, konnte eine gute Ernte, ja die beste Honigernte seit zehn Jahren, erzielt werden. Das gleiche konnte von der Königinnenzucht gesagt werden, die im Norden von Deutschland, auf der Insel Juist, erfolgt.

Für die Imkerkurse, die regelmäßig am Lehrbienenstand des Imkervereins Hauenstein stattfinden, steht reichlich Lehrmaterial zur Verfügung, von dem sich die Besucher des Tages der offenen Tür bei einem Rundgang überzeugen können. | Bild: Archiv Reinhard Herbrig

Während in den vergangenen Jahren die monatlichen Treffen am Lehrbienenstand zwischen Laufenburg und Binzgen stets gut besucht waren, kamen zum letzten Treffen wegen der Corona-Pandemie gerade einmal 15 Personen. Der Tag der offenen Tür, bei dem Führungen durch den Lehrbienenstand stattfinden und Vereinsmitglieder die Gäste bewirten, musste dieses Jahr wegen Corona ausfallen.

Verein und Bienen Der Imkerverein Der Imkerverein Hauenstein ist aus dem 1920 gegründeten Imkerverein Hotzenwald hervorgegangen. Der Verein hat 118 Mitglieder, die zusammen 700 Bienenvölker betreuen. Seit 1991 besitzt er einen vereinseigenen Lehrbienenstand, an dem sich die Mitglieder zur Weiterbildung treffen und Imkerkurse stattfinden. Jedes Jahr findet ein Tag der offenen Tür statt. Vorsitzender ist Bernward Lohr, Kontakt unter Telefon 07763/30 73. Weitere Infos finden Sie hier. www.imkerverein-hauenstein.de Kleine Bienenkunde An der Spitze jedes Bienenvolkes steht die Königin. Sie lebt vier bis fünf Jahre und legt befruchtete Eier. Die Drohnen sind die männlichen Bienen, die ausschließlich dem Zweck der Fortpflanzung dienen. Sie leben nur einen Sommer lang. Die Arbeiterinnen sorgen für die Brutpflege, den Wabenbau und die Honigproduktion. Die Sommerbienen leben 35 Tage, während die Arbeitsbienen, die im Oktober schlüpfen, gemeinsam mit der Bienenkönigin, im Stock überwintern und somit über 100 Tage alt werden.

Durch das sehr gute Honigjahr 2020 konnte der Verein das Verschieben der 100-Jahr-Feier auf das nächste Jahr besser verkraften. Wie Bernward Lohr erklärte, ist sich der Vorstand des Vereins noch nicht sicher, wie die Feier dann genau ablaufen wird. „Aufgrund der sich täglich ändernden Zahlen von Infizierten infolge der Corona-Pandemie ist es schwer, heute schon für das nächste Jahr zu planen“, erklärte er.

Sollten es die Zahlen dann zulassen, ist der grobe Ablauf, ähnlich wie er für 2020 geplant war: Neben den regulären Imkertreffs findet am 25. April in der Thimoshalle in Oberhof die Jubiläumsfeier statt, zu der neben den 118 Mitgliedern eine Reihe von prominenten Gästen, wie Landrat Martin Kistler, erwartet werden. Am Gründungstag, dem 9. Juli, wird es für alle Mitglieder mit Partnern am Lehrbienenstand ein Geburtstagsfest geben. Der Tag der offenen Tür am 11. Juli steht dann ganz im Zeichen des Jubiläums „100 Jahre IV Hauenstein“. Einzelheiten können erst festgelegt werden, wenn die aktuellen Corona-Zahlen dies gestatten. Diese werden dann rechtzeitig den Mitgliedern, aber auch der Öffentlichkeit bekannt gegeben.