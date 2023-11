Mit dem Schauspiel „Ein Herbstabend vor der Stille“ hat die Laufenburger Theatergruppe WIWA nicht nur ihr 20-jähriges Bestehen gefeiert – ihr Auftritt war gleichzeitig eine Hommage an Henning Mankell (1948-2015), der in diesem Jahr 75 Jahre alt geworden wäre.

Der schwedischer Schriftsteller und Theaterregisseur Mankell greift mit diesem spannenden Stück ein zutiefst menschliches Thema auf: Was passiert, wenn Menschen unterschiedlichster Charaktere auf Gedeih und Verderb aufeinander treffen und gezwungen werden, sich miteinander und vor allem mit sich selbst auseinanderzusetzen?

Die Geschichte spielt im Jahr 1978. Sieben Menschen finden sich in der Abgeschiedenheit eines alten, unbewohnten Hauses, welches zum Verkauf steht, zusammen. Aufgrund eines Sturmes können sie der Situation nicht entrinnen. Noch versuchen alle, das Gesicht zu wahren, und den äußeren Schein ihres Lebens aufrecht zu erhalten. Aber nach und nach bröckelt die Fassade, liegen die Nerven blank und eröffnen sich seelische Abgründe.

Kann der scheinbar fehlerfreie Rolf Bäckström (gespielt von Roland Dinkel) seine Familie mit seinen bürgerlichen Vorstellungen weiter zusammenhalten? Seine Frau Hanna (verkörpert durch Brigitte Vogel) wird sich im Laufe des Abends von der unterwürfigen und schüchternen Ehefrau und Mutter in eine wehrhafte und selbst bestimmte Frau verwandeln. Und ist Tochter Helene Bäckström (dargestellt von Fabienne Müller), tatsächlich schutzbedürftig und psychisch labil?

Was ist der wahre Grund, dass Tone Salén (Kelly Schnetzler) ihr Elternhaus verkaufen will? Und welches schicksalhafte Leben drängt das Mannequin Lena Jarlgren (gespielt von Lisa Jehle) auf die Klippen dieser kleinen Insel in Schweden? Und dann sind da noch Marla und Tom Karlsson (Anita Graf und Martin Willi), Nachtclubbetreiber und Bardame aus Stockholm. Sie lieben und sie streiten sich, aber passen diese beiden in dieses einsame Haus? An diesem Herbstabend eskalieren die Auseinandersetzungen – bevor es still wird.

Für Mankell ist das Theater das „Abenteuer seines Lebens“. In dieses Abenteuer begibt sich das Ensemble um Regisseur Martin Willi mit hoher Professionalität und Leidenschaft. Lisa Jehle ist zwar zum ersten Mal dabei, gehörte jedoch bereits viele Jahre dem Dogerner Theaterverein Kommödle an.

Das Publikum in der restlos ausverkauften kultSCHÜÜR im schweizerischen Laufenburg gratulierte den Schauspielern, und allen Mitwirkenden im Hintergrund, zum Jubiläum und der tollen Leistung mit begeistertem Applaus.