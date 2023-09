Zur offiziellen Einweihungsfeier des neuen Bürgerbüros in Laufenburg kamen am Samstagnachmittag über 60 geladene Gäste. Alle anderen konnten sich dann während der grenzüberschreitenden Kulturnacht die neuen Räumlichkeiten am Waldtor ansehen. Ab Montag ist das Bürgerbüro dann Anlaufstelle für alle Bürger, die mit Passwesen, Melderecht, Grundbucheinsicht, Fundbüro, Standesamt und Ordnungsamt zu tun haben. Unter den geladenen Gästen befanden sich die Mitglieder des Gemeinderates, die Planer, die Handwerksbetriebe und ausführenden Firmen, sowie Mitarbeiter und Nachbarn. Ihnen dankte Krieger für ihre tatkräftige Unterstützung, ohne die die der Umbau der Räumlichkeiten in 27 Wochen mit 25 Gewerken, nicht möglich gewesen wäre.

Wie Bürgermeister Ulrich Krieger bei der Begrüßung sagte, solle das Bürgerbüro Kundenfreundlichkeit und Servicequalität der Stadtverwaltung verbessern. Das Bürgerbüro sei die einzige Stelle im Rathaus, mit der jeder Bürger zu tun habe. Schätzungsweise 80 Prozent aller Bürgerkontakte würden hier abgewickelt.

Die Außenansicht des neuen Bürgerbüros wird am Samstagnachmittag feierlich vor den geladenen Gästen enthüllt. | Bild: Reinhard Herbrig

Das direkt neben dem Rathaus gelegene 116,5 Quadratmeter große Büro hat einen barrierefreien Zugang und längere Öffnungszeiten. In ihm sind der Bürgerservice, das Ordnungsamt, das Martina Bögle leitet und das Standesamt mit Einwohner-, Pass- und Meldewesen, Sozial- und Rentenwesen und die Grundbuch Einsichtsstelle, untergebracht, insgesamt stehen sieben Arbeitsplätze zur Verfügung. Sprechzeiten sind von Montag bis Freitag jeweils vormittags 8 bis 12 Uhr und neu dienstags 12 bis 16 Uhr, sowie donnerstags auch 14 bis 18 Uhr. Nachmittagstermine können über www.laufenburg.de gebucht werden.

Der Umbau der langfristig angemieteten Räume kostete nach ersten Schätzungen 615.000 Euro. Wie Sebastian Schume vom Stadtbauamt erklärte, habe durch gute Zusammenarbeit aller Beteiligter der Termin der Inbetriebnahme vom Frühjahr 2024 auf September 2023 vorgezogen werden können.