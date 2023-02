Der Containerstandort für Altglas und Altkleider am Parkplatz des Laufenburger Waldfriedhofs bietet immer wieder alles andere als ein schönes Bild. Bürger entsorgen dort nicht nur altes Glas und Kleider, vielmehr wird er als illegaler Ablageplatz für allerlei Sperrmüll genutzt.

Dauerärgernis: Unmengen an illegalen Müllablagerungen rund um den Containerstandort beim Waldfriedhof. | Bild: Charlotte Fröse

Bei Besuchern des Waldfriedhofs, bei der umliegenden Bürgerschaft und bei der Stadt sorgt dieser Umstand seit geraumer Zeit für gehörigen Unmut. Gerade auch für trauernde Angehörige sei der Anblick des dort abgelagerten Mülls eine Zumutung, die es unbedingt zu vermeiden gelte, betonte die Stadtverwaltung.

Sogar Kühlschränke werden hier entsorgt

„Jetzt ist es genug, der Standort wird ersatzlos abgebaut“, sagte Bürgermeister Ulrich Krieger in der Sitzung des Gemeinderats.

Die Gemeinderäte folgten diesem Vorschlag, obwohl sie bedauerten, dass wegen einigen, nun alle darunter zu leiden hätten. Bei den Unmengen an Müll handelt es sich sogar um Kühlschränke, Möbel, allerlei kleinere sowie größere Elektrogeräte, Haushaltsmüll und sogar Baustoffe werden abgelagert. Diese Art der Sperrmüllentsorgung stieß allgemein auf Unverständnis.

Allgemeinheit leidet nun unter wenigen schwarzen Schafen

SPD-Stadtrat Robert Terbeck bedauerte, dass gerade ältere Menschen aus dem Gebiet Rappenstein nun weitere Wege in Kauf nehmen müssten, um ihr Altglas zu entsorgen. Sein Vorschlag, den Containerplatz auf den links gelegenen Parkplatz zu verlegen, fand keine Zustimmung. Zumal der Standort dort direkt an eine Bebauung grenze und damit Beschwerden der Bürgerschaft betreffend Lärmbelästigung vorprogrammiert seien, argumentierte Bürgermeister Krieger. Auch der Vorschlag von Jürgen Weber (Grüne) den Platz per Video zu überwachen, kann aus datenschutzrelevanten Gründen nicht realisiert werden.

Container-Standorte Standorte von Altglas-Containern: Recyclinghof Laufenburg im Gewerbegebiet Steinmatt (Öffnungszeiten Montag bis Freitag jeweils von 13 bis 17 Uhr, Samstag von 9 bis 14 Uhr), Waldstadion, Rotzel und Hochsal am Feuerwehrgerätehaus, Binzgen in der Fabrikstraße, Luttingen an der Möslehalle, Rhina in der Zimmermannstraße.

Standorte von Altkleider-Containern des DRK: Recyclinghof Laufenburg, Rappensteinhalle, Binzgen in der Fabrikstraße, Luttingen an der Möslehalle, Rhina in der Zimmermannstraße. Zudem gibt es im Stadtgebiet Altkleidercontainer von anderen Anbietern auf privaten Grundstücken.

Container werden nun entfernt

Bei den Containern handelt es sich um vier Altglas-Container des Landkreises Waldshut und vier Altkleidercontainer des Deutschen Roten Kreuzes. Die Containerbetreiber wurden vorgängig aufgefordert, für mehr Sauberkeit rund um die Container zu sorgen. Trotz der Bemühungen der Betreiber, konnte das Problem der illegalen Müllentsorgung nicht gelöst werden.

Öffentliche Appelle hatten keinen Erfolg

Auch Apelle im Amtsblatt trugen nicht zur Lösung des Problems bei. Eingeschaltet wurde auch die Polizei, jedoch konnten die Verursacher nicht ermittelt und somit auch nicht zur Verantwortung gezogen werden. „Es ist uns nicht gelungen das Problem in den Griff zu bekommen“, bedauerte Krieger. Für die Technischen Betriebe der Stadt, die dort regelmäßig für Sauberkeit sorgen müssen, sei auf Dauer der große Aufwand nicht mehr tragbar, argumentierte die Stadtverwaltung. In Laufenburg gibt es an anderen Stellen weitere Sammelstellen, an denen Altkleider und Altglas entsorgt werden können.