In der Hans-Thoma-Werkrealschule regnet es weitere Auszeichnungen. Jetzt ist die Schule mit dem Berufswahlsiegel Boris ausgezeichnet worden. Boris steht für „Berufliche Orientierung in der Schule“. Die Auszeichnung wird von der IHK Hochrhein-Bodensee an Schulen verliehen, die für die Berufsorientierung ihrer Schüler mehr tun als üblich.

„Diese Auszeichnung zeigt einmal mehr, dass sich unsere Schüler und Lehrer engagieren“, freut sich der kommissarische Schulleiter, Fabian Zoller-Wunderlich. Im Rahmen der Berufsorientierung für die achten Klassen der Schule werden nicht nur mehr Tage dazu aufgewandt, die Schüler bei ihrer späteren Berufswahl zu unterstützen. „Wir führen außerdem eine Berufsmesse bei uns in der Schule durch“, so Zoller-Wunderlich weiter. Zur Messe kommen verschiedene Unternehmen aus Laufenburg und Umgebung und stellen ihre Berufe vor. Gleichzeitig können die Schüler ihre Fragen stellen oder sich einen späteren Praktikumsplatz sichern. Vervollständigt wird die hausinterne Berufsmesse durch verschiedene Betriebsbesichtigungen in den Unternehmen. Außerdem dürfen die Schüler für zwei Wochen die Berufsakademie der Kreishandwerkschaft in Waldshut besuchen. „Dort schnuppern die Schüler in verschiedene Handwerksberufe und erarbeiten sich selbst ein Projekt“, so Zoller-Wunderlich. Auch „Coaching vor Future“ vom Bildungsnetzwerk Baden-Württemberg ist regelmäßig zu Gast in der Hans-Thoma-Werkrealschule. Das Projekt bietet eine Mischung aus Wissenschaft und Unterhaltung. Die Schüler dürfen dabei kleine Experimente durchführen und werden so in die Welt von Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik eingeführt.