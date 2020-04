von Christoph Grenacher

Herr Bonev, Sie waren Nationaltrainer der Kanuten in Bulgarien und der Schweiz. Wieso spielen Sie jetzt als Wassersportler Tennis?

Als Nationaltrainer war ich ständig unterwegs, vier Olympiaden, 20 Weltmeisterschaften, gegen 100 Weltcuprennen – da blieb keine Zeit für einen Verein, nur für etwas Jogging und Fitness. Nach meinem Trainer-Rücktritt machte ich 2006 zuerst etwas Faustball mit der Männerriege Sulz, aber das ist mehr ein Sonntagssport, man trinkt nachher noch ein Bier.

Haben Sie etwas gegen Bier?

Nein, ich mag Bier, aber ich mag auch den Wettkampf; etwas, wo ich nur auf mich gestellt bin, nur auf meine Kräfte und mein Können – und so kam ich mit 60 Jahren zum Tennis.

Es heißt, Sie seien besonders ehrgeizig?

Ich investiere viel ins Tennis, ja, ich trainiere häufig: Von Nichts kommt nichts, das sieht man dann auch an den Resultaten. Als ich anfing, Turniere zu spielen, war ich der Drittletzte der ganzen Schweiz. Jetzt reicht es schon knapp für R5.

Sie kennen viele Klubs in der Nordwestschweiz und Süddeutschland. Was ist speziell beim Tennis-Club Kraftwerk Laufenburg?

Die Ruhe, kein Rambazamba, eine wunderschöne Anlage mit Halle, die es möglich macht, das ganze Jahr Tennis zu spielen – und das erst noch zu finanziell interessanten Konditionen, die Ihresgleichen suchen.

Wieso sind Sie im Vorstand des TC KWL?

Es brauchte Leute im Club, die anpacken, mithelfen, dass der TC KWL wieder revitalisiert wird. Bei uns im Vorstand hat zwar jeder ein Ämtli, aber keiner ist der große Chef, wir unterstützen uns alle, lernen Woche für Woche dazu – gerade jetzt auch, während der Corona-Pandemie, wo es unseren deutschen Vorstandskollegen verwehrt ist, uns vor Ort zu helfen. Aber sie unterstützen uns auch so, telefonisch, per Mail, WhatsApp, Facetime, mit vielen Ratschlägen. Das macht viel Freude, auch weil ich sehe: Gemeinsam sind wir fähig, diesen Klub wieder zu beleben, gemeinsam sind wir stark.

Was genau machsen Sie als Spielleiter?

Ich habe das noch nie gemacht, ich war bis jetzt eher im Bereich von Kids-Tennis aktiv, nachdem ich vor drei Jahren die Ausbildung zum Tennisleiter gemacht habe. Das ist meine Stärke, mit den Menschen zu arbeiten – auch jetzt, wo es darum ging, die Plätze spielbereit zu machen.

Was war dabei wichtig?

Wir mussten lernen, von Anfang an, der ehemalige Platzwart Gino hat uns noch geholfen. Dann ging es Step by Step weiter, mit meinen Kollegen, niemand wusste genau, wie das geht, aber jetzt sind die Plätze praktisch spielbereit, ich wässere sie jeden Tag zweimal, damit die Unterlage optimal bindet und perfekte Verhältnisse herrschen, wenn die Behörden wieder erlauben, Tennis zu spielen.

Wer ist Ihr Lieblings-Tennisspieler?

Roger Federer und Raffael Nadal.a