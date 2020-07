Frau Grimm, finden beim Musikverein Binzgen noch Vereinstätigkeiten statt oder ruht alles?

Aktuell finden bei uns keinerlei Vereinsaktivitäten statt. Wir würden zwar gerne proben aber die Auflagen sind zu hoch. Zudem besteht keine Möglichkeit das Probelokal zu nutzen, da vom Kindergarten Notbetreuungsmaßnahmen und Mitbenutzung unserer sanitären Anlagen stattfinden. Wir haben zwar lange überlegt, ob wir uns nach einer Alternative umzuschauen: allerdings wäre der organisatorische Aufwand riesig; ein Aufwand, der aktuell nicht zu bewältigen ist.

Die Vorsitzende des MV Binzgen, Sandra Grimm, befürchtet, dass sich die aktiven Mitglieder an die ruhige Corona-Zeit, ohne Proben gewöhnen könnten. | Bild: Reinhard Herbrig

Trifft sich der Vorstand des MV Binzgen?

Die Vorstandschaft hat sich kürzlich das erste Mal zu einer Sitzung getroffen. Dort wurde über die weitere Vorgehensweise gesprochen. Wir haben beschlossen, die Vereinsaktivitäten vorerst, bis zu weiteren Lockerungen und öffentlichen Gebäudeöffnungen, auf Eis zu legen.

Haben Sie darüber nachgedacht, den Jugendlichen digitale Angebote zu machen?

Nein. Wir haben zwar mit einzelnen Schülern versucht über diverse Medien wie Zoom Unterricht abzuhalten, jedoch ist dies nur sehr beschränkt und mit großen Umständen möglich. Der Spaß bleibt ohnehin auf der Strecke. Mit einer Schülerin wird noch online Unterricht abgehalten. Ansonsten ruht auch hier die gesamte Ausbildung.

Sind Mitglieder während der Beschränkungen ausgetreten und falls ja, warum?

Es sind zwar Mitglieder ausgetreten, bis jetzt aber noch nicht aufgrund der Pandemie, sondern aus privaten Gründen.

Welche Folgen wird die Corona-Pause für den MV Binzgen haben?

Schwer zu sagen, ich denke, es sieht nicht sehr gut aus. Durch die ruhige Zeit, in der man auch keine Verpflichtungen hatte und immer noch nicht hat, haben so mache Musiker bemerkt, dass es auch mal ganz schön ist, dienstags um 20 Uhr zuhause auf dem Sofa zu sitzen, anstatt in der Musikprobe. Viele haben bemerkt, dass man viel mehr Zeit auch für die Familie hat. Ich denke, die Motivation ist leider nach der Phase wieder in die Proben zu gehen, bei vielen Musikern nicht sehr hoch. Wir können nur abwarten und hoffen, dass wir uns eventuell ab September wieder ganz normal in den Proben treffen können, ohne weitere Musikerverluste hinnehmen zu müssen. Gerade bei uns, als relativ kleinem Verein wären Austritte durch Musiker fatal und fast nicht auszugleichen.

Welche Aktivitäten sind aufgrund der Lockerungen in den nächsten Wochen und Monaten geplant? Wie sieht der Spielplan 2020/2021 aus?

Theoretisch hätten wir am 31. Juli unser Dämmerschoppen, bei dem wir für die Binzger Musik am Alten Schulhaus in Binzgen machen. Wir haben beschlossen, uns vereinsintern zu treffen und irgendwas zu unternehmen. Dabei steht noch nicht fest, ob wir ein kleines Grillfest oder Ähnliches machen wollen. Selbstverständlich nur unter Einhaltung der dann aktuellen Verordnung. Aber bei der Größe unseres Vereins, sollte dies kein Problem sein. Außerdem haben wir uns überlegt, anstatt Probe an einem Dienstagabend, zu unserem ortsansässigen Gasthof Eiche zu gehen und ein paar Stündchen in der Gartenwirtschaft zu sein, um sich einfach mal wieder zu sehen und sich auszutauschen. Wie der Spielplan 2021 aussieht, steht – wie alles andere – in den Sternen. Falls wir normal im September proben können, würden wir möglicherweise das Doppelkonzert mit der Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg für Anfang des Jahres nochmal in Angriff nehmen. Außerdem hätten wir nächstes Jahr unser Jubiläum zum 150jährigen Bestehen des Musikvereins Binzgen. Ein Kirchenkonzert mit dem Chor Binzgen würde auch noch anstehen. Aber auf all das darf man noch nicht so viel geben. Umso größer wäre die Enttäuschung, wenn es dann doch nicht klappt.