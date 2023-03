In der Bücherei St. Pelagius in Hochsal fand ein abwechslungsreicher Vortrag über die Hotzenwälder statt. Eine sehr interessierte Zuhörergruppe lauschte gespannt der Lesung von Gerhard Krug. Er vollzog einen nicht ganz ernst gemeinten Streifzug durch 300 Jahre Abhandlungen über den Hotzenwälder und die Hauensteiner, indem er aus verschiedenen Zeitungsberichten Begebenheiten und Eigenheiten der damaligen Zeitgenossen vorlas. Die Zuhörer kamen oft zum Schmunzeln, so bei der Anekdote, wo die frisch Angetraute in der Hochzeitsnacht ihrem Ehemann sagte: „Wenn ich vor unserer Hochzeit gewusst hätte, was Du für ein Esel bist, hätte ich Dich nicht geheiratet.“ Daraufhin erwiderte er: „Das hättest Du schon merken können, als ich um Deine Hand anhielt.“ Sehr wenig hielten die damaligen Hotzenwälder auch vom Schulsystem, das sie vehement boykottierten. Danach ergriff Pirmin Böhler noch das Wort und erinnerte daran, dass die Bücherei sich nun seit genau zehn Jahren in dem historischen Kellergebäude des Pfarrhauses befindet. Die Bücherei selbst gibt es seit weit mehr als 100 Jahren. Elke Peick ist seit über 20 Jahren die Leiterin. Anschließend saß man noch in geselliger Runde zusammen und es fand ein reger Austausch statt.