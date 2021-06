von Werner Probst

Das Fest der diamantenen Hochzeit können am heutigen Mittwoch Horst und Waldtraut Schwalm feiern. Seit ihrer Hochzeit wohnt das Paar in Laufenburg. Horst Schwalm kam 1934 in Schönsee bei Danzig auf die Welt. Während des Krieges flüchtete die Familie nach Dänemark. Nach dem Krieg wurde Heide in Holstein zum Wohnsitz, ehe Horst Schwalm beim damaligen Sägewerk Greiner in Bad Säckingen er eine Anstellung bekam.

Blick auf die Lebensstationen

Waldtraut Schwalm kam in Altenschwand 1940 auf die Welt. Sie besuchte die Volksschule und arbeitete dann in der Näherei der Zell-Schönau in Wehr. 1961 wurde geheiratet. Zwei Kinder kamen auf die Welt. Während Horst Schwalm bei der Kunststeinfabrik Studer im schweizerischen Frick arbeitete und 1997 in Ruhestand ging, arbeitete seine Frau zuerst in einer Laufenburger Tierarztpraxis und anschließend in Wehr. Waldtraut Schwalm machte die Arbeit so viel Spaß, dass sie erst mit 80 Jahren die Tätigkeit aufgab.

Erinnerungen an Urlaube

Schon seit Jahrzehnten gehört das Paar der Feuerwehr-Wandergruppe Oberhof an. Vielfach war man nicht nur bei Wanderungen mit von der Partie, sondern auch bei Urlaubsreisen. So war das Paar schon öfters in Spanien, oder verbrachte Wanderferien in Österreich. Aber auch Zuhause gefällt es ihnen recht gut. In der blumengeschmückten Wohnung genießen sie die Gemütlichkeit und freuen sich, dass sie öfters von der Tochter und dem Schwiegersohn besucht werden.

Zum heutigen Festtag werden neben den Kindern und den sechs Enkeln auch die drei Urenkel gratulieren.