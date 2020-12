von sk

Ein neues landeseigene Fahrzeug konnte Lioba Spinner vom Referat für Feuerwehr und Katastrophenschutz vom Regierungspräsidium Freiburg und Christiane Maier vom Amt für öffentliche Ordnung und Ausländerwesen beim Landratsamt Waldshut, den ehrenamtlichen Einsatzkräften des Deutschen Roten Kreuz am Samstag übergeben. Das schreibt der Ortsverein in einer Pressemitteilung. Nachdem das Fahrzeug bereits im August von den Helfern am Überführungsort in Schramberg abgeholt wurde, konnte jetzt die Herstellerübergabe und somit auch die offizielle Inbetriebnahme coronakonform am Feuerwehrgerätehaus Kaitle erfolgen.

Mehr als 18 Jahre Betriebszeit hat der alte Betreuungswagen „auf dem Buckel“, dieser verrichtete seinen Dienst bis 2010 bei der DRK-Einsatzeinheit im Landkreis Lörrach und wurde dann der DRK-Einsatzeinheit Säckingen, Ortsverein Luttingen, zugeteilt. Mit dem neu ausgelieferten Gerätewagen Betreuungsdienst, der den alten Betreuungswagen ersetzt, führt das Land Baden-Württemberg seine Neukonzeption für den Betreuungsdienst fort. Das neue Fahrzeug vom Typ IVECO ist mit einem schadstoffarmen Dieselmotor der Abgasstufe Euro VI mit einer Leistung von 210 PS ausgerüstet und verfügt über drei Sitzplätze. Das Fahrzeug ist auch mit einer Ladebordwand ausgestattet.

Die Helfer des DRK können nun bis zu drei Tonnen Material bequem an eine Einsatzstelle bringen. Die umfangreiche Ausstattung, die aus Stromgenerator, Beleuchtungsmaterial, Biertischgarnituren, einem Hockerkocher, einer Hygienestation, Material für die Essensausgabe und einem beheizbaren Pavillion bestehen soll, befindet sich derzeit noch im Beschaffungsverfahren und wird im nächsten Jahr durch das Land ausgeliefert. Der neue Gerätewagen Betreuungsdienst (GW Bt 1), der einen Wert von rund 110.000 Euro hat, wird in Laufenburg beim dortigen DRK Ortsverein Laufenburg-Luttingen seinen Standort finden.

„Moderne Fahrzeuge haben einen großen Anteil an der Motivation der freiwilligen und ehrenamtlich tätigen Einsatzkräfte. Wir freuen uns mit den Helferinnen und Helfern des Deutschen Roten Kreuzes über die neuen, zeitgemäßen Fahrzeuge, die das Land beschafft hat. Ohne diese Ehrenamtlichen wäre ein flächendeckender, schlagkräftiger und schneller Schutz der Bevölkerung nicht möglich“, erklärte Lioba Spinner bei der Einweisung und Übergabe des neuen Fahrzeugs an die Vertreter des DRK-Ortsverein Laufenburg-Luttingen.

Diese werden sich, sobald die Coronabeschränkungen es zulassen, sich mit dem Fahrzeug und später mit dem noch fehlenden Material vertraut machen, damit dieses sicher zum Einsatz kommen kann.