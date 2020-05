von Werner Probst

Den 80. Geburtstag feiert heute Hildegard Schönauer feiern. Die Jubilarin ist geistig noch sehr fit. Sie freut sich, dass sie von ihrer Tochter gut umsorgt wird. In Ostpreußen, dem jetzigen Polen, stand die Wiege der Jubilarin. 1944 floh die Familie nach Dellstedt in Holstein und kam dann 1950 nach Tannenkirch. In Eschbach wurde eine Landwirtschaft betrieben, ehe nach Kandern umgezogen wurde. 1959 heiratete sie. Drei Kinder kamen auf die Welt. In einem Schuhgeschäft arbeitete die Jubilarin.

Nach der Trennung von ihrem Mann heiratete Hildegard Schönauer ein zweites Mal. Bei ihren in Luttingen wohnenden Eltern bekamen sie eine Wohnung, ehe sie das in der Stadenhauser Straße gelegene Bauernhaus umbauten. Im Aldi in Laufenburg arbeitete die Jubilarin als Verkäuferin, ehe sie im Alter von 60 Jahren in den Ruhestand ging. 2014 starb ihr Mann Stefan. Ihren Haushalt machte die Jubilarin bisher selber. Gerne erinnert sie sich an die Urlaubsaufenthalte in Südtirol oder im Erzgebirge. Zum Geburtstag werden neben den beiden Kindern auch zwei Enkelkinder gratulieren.