Ein Besuch des 2008 grundlegend erneuerten Gartenstrandbades in Laufenburg vermittelt unweigerlich ein besonderes Gefühl: Direkt am Rhein gelegen verleiht der stolze Fluss der Anlage einen ganz eigenen Charakter. Hier schwimmt man direkt mit dem Blick auf den Rhein – der Natur ganz nah!

Bei gutem Wetter bleibt das Gartenstrandbad bis 17. September geöffnet

Da überrascht es nicht, dass Laufenburgs Bürgermeister Ulrich Krieger positiv auf die bisherige Badesaison blickt. Nach der Saisoneröffnung am 13. Mai werde das mit Gas beheizte Familienbad mit dem Ende der Sommerferien am 9. September schließen. „Bei gutem Wetter wäre allerdings eine Verlängerung bis zum 17. September möglich“, so der Bürgermeister.

Unsere Freibäder im Zwischencheck Das Gartenstrandbad Laufenburg in Kürze Das 1937 eröffnete und 2008 grundlegend sanierte Gartenstrandbad in Laufenburg besitze ein Kombibecken mit vier 25-Meter-Bahnen und einem Nichtschwimmbecken, ein Sprungbecken mit 1- und 3-Meter-Sprungbrett, eine Breit-Rutschbahn, einen Wasserpilz, ein Kinder-Planschbecken, Spielwiese, Spielplatz, Tischtennis-Tische. Das Bad ist täglich geöffnet von 8 bis 20 Uhr. Der Einzeleintritt für Erwachsene beträgt 3,50 Euro

(ab 17 Uhr 2,50 Euro), ermäßigt und für Kinder und Jugendliche von 6 bis 17 Jahren 2 Euro, die Familienkarte kostet 7 Euro. Für Kinder unter 6 Jahren ist der Eintritt frei. Die Serie über die Freibäder der Region Im westlichen Landkreis Waldshut gibt es außergewöhnlich viele kommunale Freibäder. Bad Säckingen, Wehr, Laufenburg, Albbruck, Murg und Todtmoos unterhalten jeweils eigene Einrichtungen. Wir stellen diese Freibäder in einer kurzen Serie vor und ziehen eine Zwischenbilanz der bisherigen Saison. Weil die Stadt Wehr keine Auskunft zu geben bereit war, ist ihr Freibad in dieser Serie nicht berücksichtigt.

Doch für Krieger ist die Saison bis Ende Juli nicht nur aufgrund des guten Wetters bisher gut verlaufen. Das gute Ergebnis zeige sich vielmehr auch darin, dass viele Dauerkarten verkauft worden seien und bis Ende des vergangenen Monats rund 29.000 Gäste das Gartenbad besucht hätten.

Alles über 40.000 Besucher ist eine gute Saison

Falls dieses Jahr die Marke von mehr als 40.000 Gästen erreicht werden könne, sei es eine sehr gute Saison, so der Bürgermeister. In der Vorsaison 2022 seien es 42.000 Besucher gewesen, eine Zahl, die er auch in diesem Jahr für möglich hält. Doch das, so der Bürgermeister, hänge vor allem von einem Faktor ab: „Entscheidend wird hier das Wetter in den kommenden vier Wochen sein.“

Das 1937 eröffnete Gartenstrandbad wurde 2008 umfassend saniert. | Bild: Charlotte Fröse

Dabei machen die zuletzt regnerischen und windigen Tage dem Fachangestellten für Bäderbetriebe im Gartenstrandbad, Ralf Schlüschen, wenig Sorgen. Zwar habe der Wetterumschwung der letzten Tage „auf jeden Fall“ weniger Gäste ins Bad geführt. „Sobald die Sonne rauskommt, da strömen sie wieder.“ Da zeige sich dann, wie wichtig das Gartenstrandbad für Einheimische wie Touristen sei. Als das Freibad wegen Corona für eine Saison geschlossen war, habe er oft gehört, wie sehr das Bad den Menschen fehle, erklärt Schlüschen, der dort privat auch Schwimmkurse anbietet.

Weil alle Personalstellen besetzt sind, hat das Bad planmäßig geöffnet

Da ist nur gut, dass es im Laufenburger Schwimmbad im Gegensatz zu vielen anderen Bädern keine Personalprobleme gebe, wie Bürgermeister Krieger ausführt: „Aktuell sind alle Stellen besetzt und das Bad hat planmäßig geöffnet.“ Dem entspricht auch die fröhliche Stimmung unter den Badegästen und Kriegers Hinweis, „dass es keinerlei kritische Vorfälle im Laufenburger Gartenstrandbad gegeben habe.“

Höhere Eintrittspreise sind derzeit kein Thema

Für die Besucher hält Krieger noch eine weitere gute Nachricht parat, denn auch eine Erhöhung der Eintrittspreise sei gegenwärtig „kein Thema.“ Da allerdings auch in Laufenburg die Eintrittsgelder „nur einen kleinen Teil der Kosten“ deckten, werde das Defizit aktuell von den Stadtwerken Laufenburg getragen.

Auch bei weniger gutem Wetter ziehen Schwimmer im 25-Meter-Bescken ihre Bahnen. Im Hintergrund erhebt sich der bereits in der Schweiz liegende Laufenburger Hausberg Heuberg. | Bild: Alexander Jaser

Die Besucher aus nah und fern können sich im Gartenstrandbad Laufenburg auf ein besonderes Badevergnügen freuen, denn das Familienbad bietet mit seinen Attraktionen einen hohen Spaßfaktor: Ein 25-Meter-Schwimmbecken und das große Nichtschwimmerbecken mit Nackenduschen und Wasserpilz laden zum Schwimmen und Herumtollen ein – im Baby-Plantschbecken können schon die ganz Kleinen ihre Freude im Wasser haben. Ganz besonderen Badespaß vermitteln eine Großflächenrutschbahn und natürlich das Sprungbecken, in das sich mutige Gäste vom 1- und 3-Meter-Turm stürzen können.

Nicht zu vergessen: Wer nach soviel sportlicher Betätigung etwas Ruhe sucht oder einfach nur die Sonne genießen möchte, der findet auf den einladenden Liegewiesen unter Sonnenschirmen immer einen schönen Platz. Oder er träumt einfach ein bisschen am Rhein, bevor es wieder hinein geht ins kühlende Nass.