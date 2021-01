von Werner Probst

Seinen 95. Geburtstag kann am heutigen Donnerstag, 7. Januar, Helmut Pape feiern. Der Jubilar ist für sein Alter noch sehr rüstig. So gehört zu seinen großen Freuden, wenn er von seinen Urenkeln besucht wird. Bis vor drei Jahren hat er mit seinen Urenkeln noch Fußball gespielt und war täglich auf einem Spaziergang anzutreffen. Das ist ihm heute nicht mehr möglich, doch mit dem Rollator vor die Haustüre gehen und sich mit Mitbewohnern oder Besuchern unterhalten, das gehört immer noch zu seinen großen Freuden.

Auch in seinem hohen Alter ist Helmut Pape am Zeitgeschehen noch stark interessiert. So liest er noch täglich den SÜDKURIER, wobei ihn aktuelle Ereignisse aus der Heimat genauso interessieren. wie das Weltgeschehen. Zu seinen großen Freuden gehören aber auch, dass er von seiner nebenan wohnenden Tochter und dem Sohn recht gut betreut wird. Wenn dann gar eine Ausfahrt mit dem Auto angeboten wird, dann ist er natürlich gerne mit von der Partie.

In Neugottesleben in Sachsen-Anhalt kam Helmut Pape auf die Welt. Seine Eltern hatten eine große Landwirtschaft und ein Ladengeschäft mit Molkereiprodukten. Er besuchte die Mittelschule. Schon als Kind musste er tatkräftig auf der Landwirtschaft und im Ladengeschäft mithelfen. Er ging anschließend zwei Jahre auf die Lehrerbildungsanstalt und wurde dann zur Wehrmacht eingezogen. Er kam in Gefangenschaft. In einem belgischen Bergwerk musste er hart arbeiten. 1947 gelang ihm die Flucht. Drei Jahre arbeitete er in einer Textilfabrik in Frankreich und kam dann 1951 wieder in die Heimat. In Halberstadt machte Helmut Pape eine Ausbildung zum Kaufmann für Landwirtschaft und Nahrungsgüter. Dem Ausbildungsbetrieb blieb er treu, bis er in Ruhestand ging.

1953 heiratete er. Seine Frau Brigitte kannte er schon aus den Kindertagen. Einen Sohn und eine Tochter brachte sie auf die Welt. 1990 zog der Jubilar mit seiner Frau nach Laufenburg, wo bereits beide Kinder wohnten. Im Binzger Gemeindehaus konnte eine Wohnung bezogen werden. Recht schnell fühlte sich der Jubilar heimisch. Helmut Pape trat dem Binzger Gemischten Chor bei. Als Tenorsänger ließ er seine Stimme erklingen. „Es war eine schöne Zeit“, sagte der Jubilar. „Die letzte Rose“ war sein Lieblingslied. Gerne denkt er an die Zeit zurück, wo er auch bei mehreren schönen Vereinsausflügen mit von der Partie war. Hart traf die Familie der Brand des Gemeindehauses im Jahre 2001, der die Wohnung unbewohnbar machte. So musste er mit seiner Frau in die jetzige Wohnung in die Rappensteinstraße umziehen. Vor acht Jahren starb seine Frau. Zum heutigen Geburtstag werden neben seinen Kindern auch der Enkel und zwei Urenkel gratulieren.