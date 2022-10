von Peter Schütz und Markus Vonberg

Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause erwiesen sich in Laufenburg die Hela und der Apfelmarkt als Gesellschaftsmagneten. Am Wochenende herrschte ab Freitag im Schweizer Laufenburg auf der bedeutendsten Herbstmesse der Region großer Andrang und gute Stimmung. Der Samstagmorgen begann zwar mit Regen, aber danach blieb es trocken und warm. Einen schönen Herbsttag mit Sonnenschein erwischte dann am Sonntag der Apfelmarkt, so dass auch in der Altstadt des deutschen Laufenburg viele Menschen zusammenkamen.

An jeder Ecke wurden Leckereien angeboten. Hier schiebt ein Bäcker an der Laufenbrücke Flammkuchen in den Ofen. Bild: Fotostudio Höckendorff | Bild: Fotostudio Höckendorff

Zwischen Rathausplatz und Laufenbrücke begann der Apfelmarkt am Vormittag etwas verhalten. Doch als gegen Mittag die Sonne durchbrach, änderte sich dies schnell. An den zahlreichen Ständen von Vereinen, Landwirten und Imbissbetreibern deckten sich die Apfelmarkt-Besucher mit herbstlichen Gerichten und Getränken ein. Ganz oben auf der Menükarte stand bei vielen natürlich der Apfel in jeglicher Form – ob roh oder verarbeitet, als Most oder Saft, als Kuchen oder Mus.

Platzkonzert der Stadtmusik Laufenburg vor dem Mittleren Brunnen. Bild: Fotostudio Höckendorff | Bild: Fotostudio Höckendorff

Mehrere Geschäfte in der Hauptstraße hatten zum Sonntagsverkauf geöffnet, was viele Besucher des Apfelmarkts gerne nutzten. Für musikalische Unterhaltung sorgte unter anderem die Stadtkapelle Laufenburg mit einem Platzkonzert vor dem Anwesen Mutter.

Hanna und Mia Vatter verteilen Stadenhauser Äpfel. Bild: Fotostudio Höckendorff | Bild: Fotostudio Höckendorff

Keinesfalls fehlen dürfen beim Apfelmarkt natürlich die Drehorgelspieler sowie die Hauensteiner und Laufenburger Trachtenträger. Diese beschenkten die Besucher des Markts aus ihren Weidenkörben heraus mit frischen Stadenhauser Äpfeln.

Alles so schön bunt an der Hela. | Bild: Peter Schütz

Wer über die Laufenbrücke hinüber ins schweizerische Laufenburg wechselte, bekam dort auf der Hela alles ein paar Nummern größer – was natürlich auch die Preise betraf. Auf der Showbühne Burgmatt traten an den Nachmittagen der drei Markttage diverse Sängerinnen und Sänger, Bands und eine Metal-Formation, die Tambouren und die Stadtmusik Laufenburg auf. Eine Modeschau rundete das Programm ab. Die Stadthalle diente als Plattform für das regionale Gewerbe. 38 Aussteller präsentierten ihr Potenzial.

Der Köse ist zwar pink, aber echt. | Bild: Peter Schütz

Der Weg zur Stadthalle war von diversen Ständen gesäumt, die kulinarischen Verführungen nahmen kein Ende. Tortilla Maya lockte mit Guacamole, gegenüber standen frittierte Champignon im Angebot. Auf dem Rückweg versuchte der Standbetreiber scherzhaft mit Magic Mushrooms Gehör zu finden, aber echt berauschend war nur das Produkt von Andy Zollinger und Tobias Münch, die erstmals ihr selbst gebrautes Laufenburger Hämmer-Bier der Öffentlichkeit ausschenkten. Jongleure, Stelzenläufer, Feuerspucker, Drehorgelspieler, Helikopterflüge und Ponyreiten bildeten das Rahmenprogramm der Herbstmesse.