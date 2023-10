Die Herbstmesse Hela war wechselhaft wie schon lange nicht mehr. Nach der Eröffnung am Freitag bei sommerlichen Temperaturen kehrte tags darauf der Herbst mit Regen, Wind und kühler Luft ein. Am Sonntag zeigte sich wiederum die Sonne, kühl blieb es trotzdem. Ungeachtet der Wetterkapriolen herrschte an der dreitägigen Veranstaltung reges Treiben.

Gute Laune am Stand der Paradiesvögel Grunholz. | Bild: Peter Schütz

Davon profitierte auch der Apfelmarkt auf badischer Seite. Obwohl er nur am Sonntag stattfand, stieß er auf gute Resonanz. Was, ähnlich wie bei der großen Schwester Hela, am bunten Angebot lag. Hinzu kam die kostenlose Apfelverteilung durch den Trachtenverein Hauenstein und die Trachten Alt-Laufenburg. Musikalisch setzten die Stadt- und Feuerwehrmusik Laufenburg sowie die Drehorgelspieler das i-Tüpfelchen.

Lecker: Viel Käse und Törtchen an der Hela. | Bild: Peter Schütz

Am Sonntag herrschte ein grenzüberschreitendes Kommen und Gehen. Die vielen Besucher bremsten Eilige aus. Das Angebot an Hela und Apfelmarkt war auch zu gut, um es sausen zu lassen: 50 Gewerbeaussteller in der Stadthalle, über ein Dutzend Kneipen, über 100 Marktstände, ein Lunapark und ein unterhaltsames Bühnenprogramm mitten in Laufenburg bildeten die Eckpfeiler von Hela und Apfelmarkt. Dabei ging es nicht nur um Sehen und Gesehen werden, um Essen und Trinken, sondern auch um das regionale Leistungsspektrum auf gewerblicher, kultureller und sportlicher Ebene.

Daumen hoch für den Meister der Flammkuchen. | Bild: Peter Schütz

34 Betriebe aus Laufenburg/CH und Umgebung, drei aus Deutschland und Italien, gaben in der Stadthalle Einblicke in ihre Angebote. Vom Whirlpool über Elektroanlagen, vom Velo bis zur Matratzenreinigung war so ziemlich alles vorhanden, was gewerbliche Vielfalt ausmacht. Sogar Tourismus Aargau war mit einem Stand vertreten. Was an der Stadthalle auch geboten wurde: Helikopter-Rundflüge und Ponyreiten. Das Programm hatte somit alle Zutaten für ein kunterbuntes Volksfest.

Bunt: Am Stand vom Perukreis Hl. Geist Laufenburg. | Bild: Peter Schütz

Für die Kalorienzufuhr war gesorgt. Vom Magenbrot über Flammkuchen im Holzofen, von der Schoko-Banane bis hin zum Knoblauchbrot gab es ziemlich alles, um die Sinne zu verwirren. Beim Apfelmarkt stand natürlich die namengebende Frucht in fester und flüssiger Form auf dem Speiseplan.

