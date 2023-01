von Sebastian Ridder

Höganäs-Hauptgeschäftsführer Fredrik Emilson verlässt den schwedischen Metallpulverhersteller mit sofortiger Wirkung.

Wie das Unternehmen auf seiner Webseite mitteilt, hat sich der bisherige CEO und Präsident der Firmengruppe im Einklang mit dem Vorstand auf seinen Rücktritt geeinigt. Laut Finanzvorstand (CFO) Magnus Eriksson ist in Anbetracht der kommenden Unternehmensstrategie jetzt der ideale Zeitpunkt für einen Führungswechsel.

Suche nach Nachfolger

Eriksson wird die Posten von Emilson kommissarisch übernehmen, bis ein Nachfolger gefunden ist. Laut Pressemitteilung soll der Führungswechsel jedoch keinen Einfluss auf die bisherige Ausrichtung des Unternehmens als nachhaltiger Metallpulverhersteller haben.

Emilson war seit Herbst 2017 Präsident und CEO des Weltmarktführers für Metallpulver. Zuvor verantwortete er seit 2010 für das Europa-Geschäft des Unternehmens und seit 2012 das in Asien.

Höganäs stellt Metallpulver her, die unter anderem in Automobilkomponenten und Elektromotoren, beim Löten, bei der Oberflächenbeschichtung, der additiven Fertigung und der Wasseraufbereitung Verwendung finden. Weltweit betreibt Höganäs 18 Produktionsstätten und beschäftigt 2400 Mitarbeiter. Laufenburg ist mit 260 Mitarbeitern in den Werken Enag und Rhina größter Produktionsstandort in Deutschland.