von sk

Ein 84-jähriger Fahrradfahrer ist am Donnerstagmittag im Laufenburger Stadtteil Hauenstein schwer gestürzt. Gegen 16 Uhr war der 84-jährige beim Queren der B 34 in Richtung Albbruck alleinbeteiligt zu Fall gekommen, meldet die Polizei. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus transportiert werden. Das Pedelec des Mannes blieb unbeschädigt.

Schopfheim: Kaminbrand in einer Schreinerei

Ein Kaminbrand in einer Schreinerei wurde der Polizei am Donnerstag gegen 10 Uhr in Schopfheim gemeldet. Polizei, Feuerwehr und ein Schornsteinfeger fuhren den Betrieb an der Hohe-Flum-Straße beschleunigt an. Schnell konnten die Flammen gelöscht werden. Ob Sachschaden entstand ist abschließend nicht bekannt. Die Feuerwehr Schopfheim war mit drei Fahrzeugen und zwölf Einsatzkräften vor Ort.

Rheinfelden: Unfallflucht mit Einkaufswagen

Auf dem Parkplatz eines Baumarktes an der Schildgasse in Rheinfelden ist am Donnerstag zwischen 10 und 12 Uhr ein grauer Volvo SUV beschädigt worden. Nach Sachlage dürfte der Schaden an der Fahrertür des geparkten Volvos von einem Einkaufswagen stammen. Der Verursacher entfernte sich unerkannt. Der Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro. Auf Zeugenhinweise hofft das Polizeirevier Rheinfelden (07623/7404-0).