von Doris Dehmel

Wenig Veränderungen in der Vorstandschaft brachten die Neuwahlen beim Harmonika-Orchester Laufenburg. Sabrina Munoz-Gerteis, Corina Heller und Martina Frei stehen als Team an der Spitze des Vereins. Schriftführer bleibt weiterhin Ralf Rotzinger und Andrea Geiselhardt hatte sich bereiterklärt, das Amt der Kassiererin zu übernehmen. Sabine Rotzinger und Annika Kaiser sind Beisitzerinnen.

Gleich auf drei Jahre musste Rückschau gehalten werden. Immer wieder waren die geplanten Generalversammlungen wegen Corona abgesagt worden. Konnten im Jahr 2019 noch die gewohnten Aktivitäten größtenteils stattfinden, so hatte sich dies in den beiden Folgejahren geändert. Neue Konzepte wurden erarbeitet und bis zuletzt vom Herbst 2021 bis März 2022 sogar eine Spielpause eingelegt.

2019 sei das Jahreskonzert in Laufenburg gut besucht worden und auch mit dem Erlös aus dem Verkaufsstand beim Narrentreffen in Todtmoos sei man sehr zufrieden gewesen, so Sabina Munoz-Gerteis. 2020 mussten das Kirchenkonzert und die Flohmärkte abgesagt und Online-Kontakte eingeführt werden. Schwerpunkt der Vorstandsarbeit waren die Bemühungen neue Orchesterspieler zu gewinnen. Vor allem auf die Ausbildung des Nachwuchses und den Erhalt der Akkordeon AG in den Grundschulen hatte man den Fokus gelegt. Dies soll künftig auch verstärkt fortgesetzt werden. „Wir wollen an die Zeit von Corona anknüpfen“, waren sich alle Versammlungsteilnehmer einig.

Trotz der vielen ausgefallenen Veranstaltungen war aus dem von Markus Kocum verfassten Kassenbericht ein befriedigendes Ergebnis zu erfahren, was vor allem durch Spenden und Förderungen möglich war. Nachdem die beiden Harmonikaorchester Laufenburg und Murg näher zusammengerückt sind, will man ab dem kommenden Jahr als Spielergemeinschaft auftreten, die Selbständigkeit der beiden Vereine aber behalten. Jeweils dienstags finden wechselweise in beiden Gemeinden die von Dirigent Vadim Federov geleiteten Proben statt.

Für das kommende Jahr ist am 29. April in Murg das Jahreskonzert vorgesehen und am 13. Mai soll mit dem Jahreskonzert das 70. Vereinsjubiläum in Laufenburg gefeiert werden. Im Herbst sind die seit Jahren beliebten Flohmärkte für Kinder und Frauen geplant.

Das Harmonika-Orchester Laufenburg beklagt einen Mitgliederschwund. Waren im Orchester Ende 2018 noch 18 Personen so wurden Ende 2021 noch 12 Personen gezählt. Unverändert sind in diesem Zeitraum 16 Personen in Ausbildung. Hier gilt eine dreimonatige Kündigungsfrist zum 31. März oder 30. Setember. Passivmitglieder sind 73 registriert. Kontakt: www.ho-laufenburg.de