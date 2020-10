Laufenburg vor 2 Stunden

Harmonie unter Orgelpfeifen: Jonas Ebner und Fabian Müller geben gelungenes Konzert in der Pfarrkirche St. Martin

Ein gelungenes Konzert mit Jonas Ebner an der Orgel und Fabian Müller an der Trompete begeisterte die Zuhörer in der Pfarrkirche St. Martin in Luttingen mit Werken bekannter Komponisten.