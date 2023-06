Der Stadtseniorenrat Laufenburg hat mit Hans Eugen Tritschler einen neuen Vorsitzenden. Er wurde in einer nichtöffentlichen Mitgliederversammlung am Mittwoch einstimmig gewählt. Tritschler ist bereits seit längerem Mitglied im Stadtseniorenrat. Er rief das Fahrradrikscha-Projekt ins Leben und lanciert es zusammen mit dem Vizevorsitzenden und Schriftführer, Dieter Hähnel. Der Verein sei froh und glücklich darüber, einen neuen Vorsitzenden gefunden zu haben, der zudem mit so viel Engagement das Rikscha-Projekt vorantreibe, sagte Hähnel.

Die Versammlung befürwortete das Rikscha-Projekt vollumfänglich, wie Hähnel auf Nachfrage berichtete. Vor allem über Spenden soll die Finanzierung erfolgen. Nahezu der gesamte Betrag für die Anschaffung der Rikscha, die Hähnel aktuell mit rund 12.200 Euro bezifferte, sei bereits finanziert. Einige Spenden werden noch erwartet, so dass aus der Vereinskasse des Stadtseniorenrats möglicherweise nur noch ein kleiner Betrag zur Finanzierung notwendig sei, erklärte Hähnel.

Wegen des Rikscha-Projekts war der langjährige Vorsitzende und Mitbegründer des Stadtseniorenrats, Jürgen Wagner, vor gut einem Monat von seinem Amt zurückgetreten und legte seine Mitgliedschaft im Verein nieder (unsere Zeitung berichtete am 7. Juni).