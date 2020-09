Laufenburg (her) Trotz Corona-Krise, die dazu führte, dass die Meisterschaftsspiele in der Bezirksliga vorzeitig abgebrochen werden mussten, ist der Tischtennisclub Laufenburg (TTC) mit der abgelaufenen Saison insgesamt zufrieden. Dies erklärte Vorsitzender Andreas Müller bei der Hauptversammlung, die am Freitagabend im Vereinsheim des SV 08 Laufenburg im Waldstadion stattfand. Er dankte der Stadt Laufenburg, dass sie wieder in der Rappensteinhalle trainieren dürfen und versprach, die Corona-Regeln der Stadt strikt einzuhalten.

So waren die Spielberichte der verschiedenen Mannschaften ein Zeichen dafür, dass der TTC einen lebendigen Spielbetrieb vor der Corona-Krise geführt hat, der am 15. Februar abrupt endete. Dabei erreichte die zweite Herrenmannschaft, die in der Kreisklasse A spielt, den 6. Platz. Die erste Herrenmannschaft, die in der Bezirksliga antritt, konnte dank einiger Spitzenspieler, wie Bernhard Bürgin, der seine Spiele mit 11:1 abschloss, den vierten Platz einnehmen.

Gerd Hafner, der die Kinder und Jugendlichen betreut, konnte mit seiner U18 den vierten Platz erreichen, obwohl sie in der Vorrunde noch auf dem zweiten Platz lagen. Ähnlich sah es bei der U15 aus, deren Mannschaftsteile zur Hälfte aus Mädchen bestehen. Sie erreichte den dritten Platz, obwohl sie in der Vorrunde ebenfalls auf dem zweiten Platz lag. Einige Spielerinnen werden in die U18 wechseln. Somit vertstärken einige talentierte Jungspieler, die bei den Mini-Meisterschaften gezeigt haben, was sie können, die U15.

Bei der Hauptversammlung des Tischtennisclubs Laufenburg (TTC) gratulierte der 1. Vorsitzende Andreas Müller dem neuen Kassenprüfer, Siegfried Malleis und dem wieder gewählten 2. Vorsitzenden Peter Weinmann zu ihrer Wahl, beziehungsweise Wiederwahl (von links). | Bild: Reinhard Herbrbrig

Während durch die Corona-Krise die Vereinstätigkeit ruhte, konnte Kassierer Lothar Bächle dank der Beitragserhöhung im letzten Jahr und einiger Sondereinnahmen ein sehr positives Kassenergebnis bekanntgeben.

Nach dem Bericht der Kassenprüfer Joachim Groten und Roland Köpfer, wurde der Kassenbericht einstimmig genehmigt und der Kassierer entlastet. Bei den anschließenden Wahlen wurde für den turnusmäßig ausscheidenden Kassenprüfer Joachim Groten, Siegfried Malleis gewählt. Der zweite Vorsitzende Peter Weinmann wurde für weitere zwei Jahre wieder gewählt. Er bat die Versammlung jedoch dringend, für ihn einen Nachfolger zu suchen, da er nur noch diese Amtszeit zur Verfügung stehen werde.

Die Vereinsmeisterschaften des Tischtennisclubs Laufenburg werden bereits am kommenden Samstag, den 12. September, stattfinden. Sie bilden für die ersten Mannschaften gleichzeitig ein gutes Training für die beginnenden Spiele in der Bezirksliga und der Kreisliga A.

