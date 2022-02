von Charlotte Fröse

Die Laufenburger Acht soll am 30. April offiziell eröffnet werden. Bürgermeister Ulrich Krieger gab das Datum jüngst im Gemeinderat bekannt. Eigentlich hätte der 6,6 Kilometer lange Uferrundweg bereits Ende 2021 fertiggestellt sein sollen, doch unter anderem coronabedingte Lieferverzögerungen hatten dies verhindert. Zusammen mit der Laufenburger Acht wird der seit drei Jahren gesperrte Kriegerfelsen endlich wieder zugänglich sein.

Kriegerfelsen Der Bau des Kriegerdenkmals auf dem ehemaligen Luisenfelsen in Laufenburg wurde in den Jahren 1926 bis 1928 von der Laufenburger Ehrenbürgerin Mary Codman finanziert. Die Spitze des Felsens krönt ein überdimensionaler Adler aus Bronze, den der Bildhauer Curt Liebich schuf. Der Kriegerfelsen ist seit Anfang 2019 aus Sicherheitsgründen gesperrt. Die Absturzsicherung und das Geländer müssen saniert werden. Eine Öffnung der Anlage ist am 30. April geplant, im Zuge der Eröffnung der Laufenburger Acht. Die Metallbauarbeiten für die neue Absturzsicherung kostet etwa 43.000 Euro, die Handläufe der Treppenanlage zur Codman-Anlage 37.000 Euro.

Für viele Laufenburger und Gäste der Stadt ist es ein Ärgernis, dass der Zugang zum Kriegerfelsen, der mit seinen Aussichtsplattformen einen tollen Blick über die Stadt, den Rhein bis hinüber in die Schweizer Schwesterstadt bietet, schon seit Anfang 2019 gesperrt ist. Das soll sich nun ändern. Zum 30. April, der Eröffnung der Laufenburger Acht, soll das beliebte Ausflugsziel für die Öffentlichkeit wieder sicher zugänglich sein. Zudem wird die Treppenanlage rund um den Kriegerfelsen zur Codman-Anlage mit Handläufen versehen. Das alles hat jedoch seinen Preis und die Zeit drängt.

Sicherheit hat Priorität

Projektleiter Sebastian Schume vom Laufenburger Bauamt stellte den Gemeinderäten das Konzept für die Rundumsanierung vor. Schume sagte: „Die Geländer sind in einem schlechten Zustand.“ Sie stellten ein hohes Sicherheitsrisiko dar, da sie den Belastungen nicht mehr Stand hielten. Da die Untergründe sehr unterschiedlich seien, wurden bereits unter der Mithilfe externer Fachleute verschiedene Befestigungssysteme konzipiert.

Großen Wert legte Schume darauf, dass zukünftig kein Überklettern der Absperrungen mehr möglich sein sollte. Im Zuge der Arbeiten sollen auch die Graffitis am Denkmal entfernt werden. Notwendig sei zudem die Anbringungen der Handläufe an der Treppenanlage der Codman-Anlage, um sie den Bestimmungen anzupassen.

Abstimmung 1 Nicht alle Stadträte stimmten vollumfänglich dem Projekt zu. Mit zwei Enthaltungen genehmigte der Gemeinderat die überplanmäßigen Ausgaben. Auf Antrag von FW-Stadtrat Bruno Sonnenmoser, wurde die Treppenanlage in der Codman-Anlage, die einen geschätzten Kostenrahmen von etwa 37.000 Euro hat, separat zur Abstimmung gebracht. Zwei weitere Gemeinderäte folgten ihm mit einer Ablehnung und es gab eine Enthaltung. Abstimmung 2 Einstimmigkeit herrschte hingegen über die Vergabe der Aufträge der Metallbauarbeiten für die Absturzsicherung des Kriegerfelsens. Die geschätzten Kosten liegen dabei bei rund 43.000 Euro. Bürgermeister Ulrich Krieger wurde dazu bemächtigt, nach der Überprüfung der Angebote die Aufträge zu vergeben, denn die Zeit drängt, wenn die Arbeiten bis zum Einweihungstermin der Laufenburger Acht fertig sein sollen.

Die Aufnahme der Arbeiten am Kriegerfelsen erst drei Jahre nach der Sperrung aus Sicherheitsgründen begründete der Bürgermeister damit, dass erst jetzt, wo die lange vakante Stelle im Bauamt besetzt ist, das Projekt in Angriff genommen werden konnte.