Anträge zum Bau von vier Mehrfamilienhäuser mit zusammen 44 Wohneinheiten passierten vergangene Woche den Bauausschuss des Laufenburger Gemeinderats. Es handelte sich um Projekte, die dort schon in der Vergangenheit behandelt worden waren. Zwei Mehrfamilienhäuser mit zusammen 28 Wohneinheiten sollen auf dem vor einem Jahr freigeräumten ehemaligen Rüde-Werksgelände am Siedlerweg in Laufenburg errichtet werden, zwei weitere mit 16 Wohneinheiten an der Stelle, wo jetzt noch in Luttingen das Geschäfts- und Wohnhaus Buczek steht.

Auf dem Rüde-Areal war bei der Änderung des Bebauungsplans für diesen Bereich 2017 noch von drei viergeschossigen Wohngebäuden mit 20 bis 30 Wohnungen die Rede gewesen. Nach einer Revision dieser ersten Planungen sollen dort nun zwei Mehrfamilienhäuser mit zusammen 28 Wohneinheiten entstehen, wie Bürgermeister Ulrich Krieger am Montag im Bauausschuss sagte. Das Bauprojekt beinhalte ferner eine Tiefgarage mit 40 Stellplätzen sowie zehn weitere Stellplätze am Siedlerweg, die von Besuchern und Anlieferern genutzt werden könnten.

Die Umplanung führte zu einer Überschreitung der im Bebauungsplan von 2017 festgesetzten Geschossflächenzahl. Diese gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche je Quadrtatmeter Grundstücksfläche zulässig sind. Statt der erlaubten 0,4 nimmt das umgeplante Projekt eine Geschossflächenzahl von 0,43 in Anspruch. Der Bauausschuss befürwortete hierfür einstimmig die Befreiung von den Festsetzungen des Bebauungsplans.

Bereits zum vierten Mal befasste sich der Bauauschuss mit dem zweiten großen Bauprojekt dieses Abends. Bisher hatte das Gremium alle entsprechenden Voranfragen und Anträge zum Bau zweier Mehrfamilienhäuser an der Luttinger Straße immer zurückgewiesen, weil das Projekt mit seinen Dimensionen nicht in die Nachbarschaft passe. Nun habe es Abstimmungsgespräche zwischen Bauherrn, Landratsamt und Stadt gegeben, berichtete Bürgermeister Krieger, in denen eine zustimmungsfähige Reduzierung des Projekts habe erreicht werden können.

Nach wie vor umfasst es 16 Wohneinheiten, die sich auf zwei Gebäude mit zusammen 275 Quadratmeter Grundfläche aufteilen. 25 Stellplätze sind geplant. Noch zu klären seien Einzelheiten bei der Überbauung eines öffentlichen Kanals, wofür eine statische Absicherung und die Gewährung des Zugangs- und Leitungsrechts notwendig seien, sagte der Bürgermeister.

Beide Mehrfamilienhaus-Projekte fanden ebenso die einstimmige Befürwortung des Bauausschusses wie mehrere kleinere Bauvorhaben. Darunter war eine Voranfrage zum Bau von zwei Einfamilienhäusern mit Garage an der Gaißbühlstraße in Binzgen, der Antrag zum Neubau eines Einfamilienhauses an der Hochsaler Straße in Hochsal und der Antrag zum Ausbau eines bestehenden Gebäudes am Neumattweg in Rotzel.