Die Dance HuB München ist bei der Young Stage Academy Laufenburg zu Gast gewesen. Christiane und Maik Hildebrandt-Böhm gaben mit 18 Jugendlichen im Alter zwischen sechs und 17 Jahren (aus fünf verschiedenen Ballettschulen) auf der Bühne die Abschlussvorstellung ihrer Sommertanzwoche.

Mit 65 Besuchern war die Vorstellung sehr gut besucht. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Sommertanzwoche zeigten ihr Erlerntes und sorgten damit für große Begeisterung im Publikum. Elf Schülerinnen und Schüler reisten hierfür aus München an und sieben kamen aus Laufenburg und Tiengen hinzu. Sie trainierten eine Woche lang täglich bis zu sieben Stunden in fünf verschiedenen Fächern – von PBT (Progressing Ballet Technique) bis hin zu klassischem Ballett, Jazz, Modern und Charakter.

Übernachtet hat die Gruppe im Hotel „Rebstock“ in Laufenburg. Das tägliche Freizeitprogramm ergänzte die Gruppe mit Aktivitäten wie Bouldern, Bootfahrt und einem Schwimmbadbesuch. Für die nächste Sommertanzwoche mit Dance HuB München kann man sich jetzt schon anmelden per E-Mail an mbp@muenchner-ballettschule.de.