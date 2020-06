von Charlotte Fröse

Die Nachfrage nach Urnengräbern auf dem Luttinger Friedhof ist sehr stark gestiegen. Mit einer Erweiterung könnten bis zu 34 neue Grabfelder geschaffen werden. „Aktuell sind nur noch fünf Grabfelder für Urnenbeisetzungen frei“, berichtete Ortsvorsteherin Michaela Kaiser besorgt am Mittwochabend in der ersten Sitzung des Ortschaftsrats seit der Corona-Pandemie. Sie sah dringenden Handlungsbedarf.

Zwar gäbe es eine Laufenburger Friedhofskommission, die alle Laufenburger Friedhöfe im Visier habe und auch alternative Bestattungsformen in ihre Überlegungen nach Neugestaltungen einbeziehe, aber bis konkrete Ergebnisse zu erwarten seien, dauere es zu lange. Zudem sei die Arbeit momentan ins Stocken geraten. In Sachen Urnengrabfelder müsse eine schnellere Lösung her, betonte Kaiser. Dem schlossen sich die Räte an.

Der Vorschlag geht dahin, dass anschließend an die bereits bestehenden Urnengräber weitere Grabumrandungen aus Stein verlegt werden sollen. Der städtische Bauhof würde diese Arbeit übernehmen. Damit könnten bis zu 34 neue Grabfelder angelegt werden. Um einen durchgängigen Fußweg zum Wasserbrunnen zu erhalten, möchte der Rat auf zwei Grabfelder in der Mitte der letzten Reihe verzichten. Aber selbst mit 32 neuen Feldern sollte der Platz für die nächsten drei bis vier Jahre ausreichen, argumentierte Kaiser.

Die Arbeit der Friedhofskommission werde durch diese Erweiterung nicht beeinträchtigt, argumentierte die Ortsvorsteherin. Die Arbeitsgruppe soll nach wie vor auch für den Luttinger Friedhof weitere vorhandene Flächen überplanen. Der Vorschlag wird nun zunächst in den Gemeinderat der Stadt eingebracht.