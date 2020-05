von sk

Die evangelische Kirchengemeinde Laufenburg wird ihre sonntäglichen Gottesdienste zunächst weiter online feiern. Diese Entscheidung traf am Dienstag der Kirchengemeinderat in einer Videokonferenz. Noch vor Pfingsten soll zusätzlich regelmäßig einen Abendgottesdienst in der Kirche angeboten werden. Ab 10. Mai sind in Baden-Württemberg öffentliche Gottesdienste mit Auflagen wieder möglich. Dies stelle die Kirchengemeinden vor die Aufgabe zu prüfen, ob und wie dies vor Ort in den Kirchen umsetzbar ist, erklärte die Laufenburger Pfarrerin Regine Born am Mittwoch in einer Pressemitteilung.

Der Kirchengemeinderat der Kirchengemeinde Laufenburg habe die Entscheidung getroffen, weiterhin wöchentlich Online-Gottesdienste anzubieten. Diese werden als Livestream jeden Sonntag um 10.15 Uhr ausgestrahlt (www.ekilauf.de/livestream) und können auch noch im Nachgang angeschaut werden.

„In den letzten Wochen haben wir nun schon sieben Online-Gottesdienste gefeiert. An rund 90 Bildschirmen feiern Menschen jeden Sonntag gemeinsam mit uns,“ berichtet Pfarrer Michael Born, „und ich gehe davon aus, dass an vielen Bildschirmen mehrere Personen gleichzeitig dabei sind. Für viele von ihnen spielt eine große Rolle, dass sie dadurch Kontakte beschränken und dennoch mit der Gemeinde verbunden bleiben können.“ Für Kinder wird es weiterhin wöchentlich einen Online-Kindergottesdienst geben, der ebenso auf der Internetseite sonntags bereitgestellt wird (www.ekilauf.de/kigo).

Zusätzlich dazu geht das Leitungsgremium der Kirchengemeinde nun an die Umgestaltung des Kirchenraums. Durch die strengen Auflagen des Schutzkonzeptes für Gottesdienste muss daher eine Höchstzahl an Teilnehmenden festgelegt werden – es sind zwei Meter Abstand zwischen Personen einzuhalten. Vermutlich sind für die evangelische Versöhnungskirche in Laufenburg nur rund 20 Gottesdienstbesucher zugelassen. Für Menschen, die nicht online sind oder zum Beispiel die Atmosphäre eines Gottesdienstes im Kirchenraum vermissen, soll es noch vor Pfingsten regelmäßig einen Abendgottesdienst unter der Woche in der Kirche geben.

„Wir informieren Sie rechtzeitig über die ersten Termine dieser Abendgottesdienste und über die Rahmenbedingungen, über die die Teilnehmenden einfach Bescheid wissen müssen. Uns ist es auch sehr wichtig einen guten Weg zu finden, wie wir bei Erreichen der Höchstzahl mit weiteren Personen umgehen, die am Gottesdienst teilnehmen möchten,“ erklärt Pfarrerin Regine Born. Fest stehe für sie jetzt schon, dass diese Gottesdienste überraschend anders sein werden.

„Wir dürfen aktuell nicht gemeinsam in den Gottesdiensten singen, sollten uns auf 30 Minuten Dauer beschränken und werden natürlich auch auf den so wertvollen Austausch im Anschluss beim Kirchenkaffee absolut verzichten. Dennoch suchen wir nach kreativen Wegen. Uns ist wichtig, dass unser christlicher Glaube – egal ob analog oder digital – in dieser herausfordernden Situation gelebt werden kann.“