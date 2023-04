Bei der Mitgliederversammlung des Sozialverbands VdK, Ortsverband Laufenburg-Binzgen, standen die Ehrungen von 18 Mitgliedern, die für zehnjährige Mitgliedschaft geehrt wurden, im Mittelpunkt. Sie erhielten das silberne Treueabzeichen und eine Urkunde des Sozialverbandes des VdK. Die Ehrungen nahm die VdK-Kreisvorsitzende Lucia van Kreuningen vor, die zusätzlich dem Ortsvorsitzenden Reinhard Spitzner die goldene Verdienstnadel und die Ehrenurkunde des VdK Landesverbandes Baden-Württemberg für seine großen Verdienste für den VdK, überreichte.

Reinhard Spitzer konnte 18 Mitglieder und Gäste am Donnerstag in der SV 08-Gaststätte am Sportplatz zur Mitgliederversammlung begrüßen. Unter ihnen auch Bürgermeisterstellvertreter Robert Terbeck. Sein Geschäftsbericht fiel wie immer, recht kurz aus. Der Vorstand traf sich im vergangenen Jahr zwei Mal. Er organisierte zehn Treffen des 170 Mitglieder starken Vereins in zehn verschiedenen Gaststätten in Laufenburg. Im März hat der Ortsverband eine Spende an die First Responder in Höhe von 1.000 Euro überreicht. Auch in diesem Jahr sind Treffen an jedem zweiten Donnerstag im Monat geplant. So am Muttertag, 11. Mai in der Eiche in Binzgen und am 15. Juni im Engel in Niederhof.

In ihren Grußworten dankte die Kreisvorsitzende Lucia van Kreuningen dem Vorstand des Ortsverbandes für seine unermüdliche Tätigkeit für seine Mitglieder, besonderes in der Corona-Zeit. Sie wies darauf hin, dass dank der Tätigkeit der Servicestelle des VdK in Waldshut-Tiengen im vergangenen Jahr über 500.000 Euro für ihre Mitglieder an Sozialleistungen erstritten werden konnten. Der Mitgliederbestand des Kreisverbandes ist auf 3.943 Mitglieder weiter angewachsen.

Für zehn Jahre Mitgliedschaft erhielten eine Urkunde und das silberne Treueabzeichen: Hans-Joachim Arzet, Andreas Ebner, Axel Falk, Jens Fischer, Manuela Schneider, Renate Spitznagel, Helmut Thoma, Francesco Zito, Hüsein und Ulviye Deveci, Lothar Eichler, Dietmar Fink, Brigitte und Heinrich Kaiser und Margrit Strobel.

Kontakt: Vorsitzender des VdK-Ortsverbands Laufenburg-Binzgen ist Reinhard Spitzner, Telefon 07763 6482 oder E-Mail an reinhard-spitzner@t-online.de.