Gleich acht junge Männer konnte der Laufenburger Feuerwehrkommandant Markus Rebholz am Samstag in die Einsatzmannschaft am Standort Süd übernehmen. Es handelt sich um Fabian König, Roman Gerteis, Mike Waninger, Michael Hufenus, David Brudsche, Richard Frommherz, Stefan Schmiedlin und Simon Ebner. Aus den Händen des stellvertretenden Kommandanten Julio Muñoz Gerteis erhielt jeder sogleich auch einen Funkmeldeempfänger, über den im Einsatzfall alarmiert wird. Der Meldeempfänger ist ab sofort am Mann zu tragen.

Die sechs Quereinsteiger und die zwei Kameraden aus der eigenen Jugendfeuerwehr haben in den letzten sechs Wochen am Standort Sankt Blasien mit die Grundausbildung als Truppmann absolviert und damit die Grundlage für den Feuerwehrdienst geschaffen. Jedoch mussten auch bei diesem Feuerwehr-Lehrgang die aktuell geltenden Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden, was eine besondere Herausforderung für den Lehrgangsleiter Ralf Mutter und sein Team darstellte, die den Feuerwehranwärtern in 70 Stunden neben den rechtlichen Grundlagen und der Erste Hilfe auch das Löschen und Retten vermittelten.

Für die acht neuen Feuerwehrmänner folgt nun am Standort Laufenburg der zweite Teil der Ausbildung zum Truppmann, um das Erlernte zu vertiefen und mit eigenem Gerät anzuwenden. Zudem können im nächsten Jahr, soweit es die Corona-Pandemie zulässt, die weiterführenden Lehrgänge Sprechfunk und Atemschutz besucht werden.

Kommandant Rebholz freut sich über die junge, motivierte Gruppe. Sie bringe im Ehrenamt nicht nur ihre Freizeit ein, sondern stehe auch Tag und Nacht für den Einsatz bereit, in dem sie ihre Gesundheit und ihr Leben für die Allgemeinheit einsetze. Durch die acht neuen Kräfte werde eine spürbare Verstärkung und eine weitere Verjüngung der Einsatzmannschaft erzielt.