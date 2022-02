In Laufenburg erhalten durch den Ausbau eines privaten Anbieters weitere Stadtteile und -quartiere die Möglichkeit eines Glasfaseranschlusses. Mängel bei den Hausanschlüssen in Hochsal und Rotzel.

Der Schönauer Internetanbieter Stiegeler wird noch dieses Jahr in Laufenburg auch an der Andelsbachstraße, in der Oststadt und in Stadenhausen ein Glasfaserkabel verlegen. Dies teilt die Stadt Laufenburg in ihrem Amtsblatt mit. Voraussichtlich im