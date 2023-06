Im Laufenburger Städtle feiert am 27. Juni Gisela Rueb ihren 80. Geburtstag. Die Nachkommin der alten Salmenfischer-Dynastie ist immer noch viel in der Altstadt links und rechts des Rheins unterwegs und aus dem Laufenburger Stadtbild nicht wegzudenken.

Der Vater war Sattler, die Mutter Damenschneiderin

Geboren wurde Gisela Rueb am 27. Juni 1943 in Säckingen. Sie war die älteste von zwei Töchtern des Sattlers und Tapezierers Ernst Rueb und dessen Frau, der Damenschneiderin Elisabeth Rueb, geborene Haiss. Der Vater arbeitete als Beamter im Badischen Domänenamt, war damals aber als Soldat im Krieg.

Nach dem Tod von Luise Rueb kam Gisela ins Städtle

Gisela wuchs die ersten sechs Jahre in Murg auf, wo die Eltern der Mutter lebten. Erst nach dem Tod ihrer Tante Luise Rueb zogen Gisela und ihre Mutter 1949 noch ohne Vater nach Laufenburg in das angestammte Haus der Familie an der Hauptstraße 14 um. Hier eröffnete Ernst Rueb als Sattler- und Tapeziermeister Anfang der 1950er Jahre den noch heute bestehenden Handwerksbetrieb.

Hilfe in Betrieb und Familie

Nach Abschluss der Haupt- und der Hauswirtschaftsschule in Laufenburg half die gesundheitlich stets angegriffene Gisela zuerst dem Vater und ab 1980 ihrer Schwester Barbara im Betrieb aus. Sie betreute auch ihre 1983 beziehungsweise 1987 geborenen Nichten Anna Theresa und Elena.

Die Laufenburger Fasnacht ist Gisela Rueb nahezu heilig

Mode gehört zu den großen Interessen der stets äußerst elegant gekleideten Gisela. Außerdem zeichnet sie mit Fertigkeit Postkarten. Sie besucht gerne Museen oder kulturelle Anlässe und gehört der Trachtenvereinigung Alt-Laufenburg an. Geradezu heilig ist ihr die Fasnacht. An jeder Tschättermusik nimmt sie in ihrem Gwändle, das sie seit ihrer Kinderzeit trägt, und ihrem Tschätteriise teil.