Nach einem erfolgreichen Jahr 2021 stand auch das Jahr 2022 im Zeichen eines starken Wachstums. Dieser positiven Entwicklung Rechnung tragend und zur Stärkung der medizinischen Versorgung im Fricktal, plant das Gesundheitszentrum Fricktal (GZF) Investitionen – insbesondere in die eigenen Mitarbeitenden. Dies teilt das GZF in einer Pressemitteilung mit.

Obwohl der Jahresabschluss 2022 noch nicht vorliegt, sei bereits jetzt klar: Das vergangene Jahr sei für das GZF ausgesprochen erfolgreich gewesen, es sei in vielen Bereichen spürbar gewachsen und verzeichne eine hohe Nachfrage nach seinen ambulanten und stationären Angeboten. Wichtige Rezertifizierungen seien erfolgreich bestanden, sodass das GZF seine „Qualität auf höchstem Niveau erneut unter Beweis stellen konnte“, heißt es in der Pressemitteilung. Die Frauenklinik Rheinfelden habe mit 487 Geburten einen neuen Rekord aufgestellt.

Katharina Hirt, Präsidentin des Verwaltungsrats, sieht die enge Zusammenarbeit der eigenen Mitarbeiter mit den regionalen Gesundheitspartnern als grundlegend für diese positive Entwicklung: „Dieser unglaubliche Erfolg war nur möglich dank der außerordentlichen Leistung und des persönlichen Engagements all unserer Mitarbeitenden und dank der langjährigen, partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit den regional ansässigen Ärztinnen und Ärzten und allen Gesundheitsinstitutionen in unserer Region. Das Vertrauen und die langjährige Verbundenheit der Fricktalerinnen und Fricktal ehrt und motiviert uns, uns weiterhin kompromisslos für eine ausgezeichnete medizinische Versorgung zu engagieren.“

Für das Spital Laufenburg ist noch in diesem Jahr die Anschaffung eines neuen CT-Gerätes vorgesehen. Die Investition mitsamt den Umbauarbeiten belaufe sich auf 590.000 Franken. Das Gerät soll im Sommer in Betrieb gehen. Philipp Brantner, Chefarzt Radiologie des GZF, sieht mehrere Vorteile: „Die Bildgebung wird zukünftig schneller verfügbar sein, was gerade im Notfall einen deutlichen Mehrwert darstellt. Stationäre und ambulante Patienten können bei Bedarf an CT-Bildgebung gleich in Laufenburg betreut werden – Verlegungen zwischen Rheinfelden und Laufenburg entfallen und ambulante Patienten mit Wohnsitz im oberen Fricktal profitieren von kürzeren Anfahrtswegen.“

Das Gesundheitszentrum Fricktal wurde im Jahr 1999 als Zusammenschluss der Regionalspitäler Rheinfelden und Laufenburg gegründet und ist heute mit rund 1000 Mitarbeitern einer der führenden Gesundheitsbetriebe im Fricktal. Trägerin der Gesundheitszentrum Fricktal AG ist die Gesundheitsstiftung Fricktal. Nebst den Standorten Rheinfelden und Laufenburg mit seinen Akutspitälern und Pflegeheimen umfasst das GZF auch das Fachärztehaus Frick, die Klinik Aesthea sowie Hausarztpraxen in der Region.