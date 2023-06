In den vergangenen zehn Jahren wurden in den Laufenburger Kindergärten mehr als 140 zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen – eine Steigerung von 40 Prozent. Aktuell sind 496 Plätze vorhanden. Entsprechend der Kindergartenbedarfsplanung, die im Gemeinderat am Montagabend vorgestellt wurde, sollten diese, wenn auch knapp, bis 2026 für alle Kinder ausreichen. Die Eltern müssen sich zudem auf höhere Gebühren für Betreuung und Verpflegung einstellen.

Die Kostensteigerungen im Kindergartenjahr 2023/2024 bewegen sich zwischen 3,42 und 11,31 Prozent. Im darauffolgenden Jahr werden es 3,9 bis 6,86 Prozent sein. Auch die Kosten für die Verpflegung der Kinder werden, bedingt durch Kostensteigerungen, angepasst. Die Stadt trägt mit rund drei Millionen Euro den größten Teil der Kosten für die Kindergärten, was 13 Prozent des Haushalts ausmacht. „Die Kostendeckung durch die Elternbeiträge beträgt gerade einmal 14 Prozent“, erklärte Bürgermeister Ulrich Krieger. Gut die Hälfte aller städtischen Mitarbeiter sind im Bereich der Kindergärten tätig.

Die Personalsituation ist trotz acht Neueinstellungen angespannt, und es fehlen weitere Fachkräfte. Derzeit sind Fachkräfte mit 51,06 Vollbeschäftigtenäquivalent (VZÄ) angestellt. Mit einem großen Ausbildungsangebot in den Einrichtungen, versucht die Stadt den steigenden Bedarf zu kompensieren. Ab September werden elf Menschen eine Ausbildung machen. Fachpersonen werden für die Kinderbetreuung weiterhin gesucht. Bedingt durch die Personalsituation können derzeit nicht alle Ganztagesplätze angeboten werden. Aktuell beherbergt das Eulennest eine Gruppe mit Kinder aus dem Einzugsbereich der Kindergärten Rappenstein und Rheinschatz (Rhina). Es wurde jedoch kein spezieller Einzugsbereich für das Eulennest festgelegt. Ein konsequenter Ausbau der Gruppen auf eine zweite und dritte Gruppe wird angestrebt. Noch fehlen dazu allerdings vier Vollzeitkräfte. Wenn genügend Fachkräfte gefunden werden, dann könnten auch Kinder aus anderen Ortsteilen das Eulennest besuchen. FW-Gemeinderätin Gabriele Schäuble begrüßte es, dass der neue Kindergarten Eulennest mit seinem naturnahen Konzept zukünftig für alle Kinder aus Laufenburg offen stehen wird. Fraglich sei allerdings, ob er – im Zug der Arbeiten zur Elektrifizierung der Hochrheinbahnstrecke – seinen jetzigen Standort im alten Feuerwehrhaus behalten könne, führte Krieger aus. Durch die Bauarbeiten würde dann der Zugang fehlen. Denkbar wäre eine Auslagerung während der Bauzeit. Wie es danach weitergeht, ist laut Krieger noch nicht geklärt.

Die Räte stimmten dem Bedarfsplan und der neuen Gebührensatzung zu. Allerdings bemängelten sie, dass der Zeitaufwand für die Dokumentationen zu hoch sei. Frank Dittmar (CDU) machte den Vorschlag, wegen der Personalknappheit die Zahl der Kinder in den Gruppen zu erhöhen, und den Standard bei der Verpflegung möglicherweise zu senken, um Kosten zu sparen. Michaele López (FW) sah zwar die Notwendigkeit der Gebührenerhöhungen ein, betonte aber, dass dies die Familien immer stärker belaste.